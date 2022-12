La fuerte sentencia de Modric y un mensaje a Messi tras la dura derrota: "Leo tiene..."

El volante y capitán de Croacia, Luka Modric, aseguró hoy que la Argentina fue "un justo ganador" tras el 3-0 por las semifinales del Mundial de Qatar 2022, pero fustigó al árbitro italiano Daniele Orsato, quien cobró un penal que el crack rosarino Lionel Messi transformó en gol para abrir el marcador.

"Argentina fue un justo ganador del partido, fueron mejores, merecieron ganar, pero estas cosas hay que mencionarlas, generalmente no las hago, pero hoy hay que hacerlo", expresó Modric en rueda de prensa y agregó: "No me gusta hablar de árbitros, pero éste es de los peores. No tengo buena memoria de él, es un desastre. Para mí no fue penal".

Modric sale y todo el banco se pone de pie.

"A pesar de esto, no quiero quitar mérito a Argentina. El penal nos mató. Hay que recuperarse para el tercer puesto y ganar ese partido", agregó Modric. Por último, le dejó un mensaje a Messi: "Le deseo la mejor de la suerte en la final; tiene grandeza".

Esta vez no pudo ser. Argentina no les dio opción de meterse en el partido y Modric vivió una penúltima noche trieste. La última podrá vivirla el sábado, cuando Croacia dispute el partido con el tercer puesto contra el perdedor de la otra semifinal entre Francia y Marruecos.

Dueño del récord de partidos mundialistas disputados con Croacia, 17 y también el que más duelos de grandes torneos ha jugado, 30. Con su pequeña estatura, su peinado de los 70 y sus profundos ojos azules, Modric ha marcado la historia de los Mundiales, pese a que no ha tenido la recompensa que buscaba, el triunfo final.