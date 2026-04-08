Atento, Úbeda: los dos jugadores de Boca que terminaron tocados y son duda para el clásico con Independiente

Tras el triunfo por 2-1 ante la Universidad Católica, dos jugadores del equipo comandado por Claudio Úbeda salieron tocados y son duda para enfrentar al Rojo.

Dos jugadores del Boca de Úbeda salieron tocados y son duda para el clásico con Independiente.

Todo es alegría en Boca Juniors este miércoles: el equipo volvió a disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores después de dos años, ganó con autoridad al imponerse por 2-1 a la Universidad Católica, mostró buen juego y lo hizo como visitante, con la dificultad que eso implica en este tipo de competencia. Sin embargo, no todo es positivo de cara al clásico ante Independiente, ya que hay dos futbolistas en duda y Claudio Úbeda ya dejó algunas pistas.

Weigandt y Merentiel salieron tocados en Chile y son duda para el clásico con Independiente El primer caso es el de Marcelo Weigandt, quien sufrió una dura infracción por parte de Jhojan Valencia en el primer tiempo. El impacto fue fuerte y, aunque logró continuar en cancha, terminó siendo reemplazado en el complemento por Juan Barinaga. El lateral evidenció molestias en la rodilla derecha —la misma que se tomó tras la jugada— y en las últimas horas se le inflamó la zona, aunque por ahora no se evalúa realizarle estudios.

Marcelo Weigandt.jpg Marcelo Weigandt salió lesionado en Chile. Archivo La otra preocupación pasa por Miguel Merentiel, cuya situación fue confirmada por el propio entrenador. El delantero sintió un dolor en el pubis durante el entretiempo del triunfo ante Universidad Católica, lo que motivó su salida temprana y encendió las alarmas pensando en el próximo compromiso.

“Ya en el entretiempo tenía molestias en el pubis, por eso fue el primer cambio”, explicó Úbeda en conferencia, justificando la decisión. El uruguayo venía siendo una pieza fija en el equipo, con apenas tres ausencias en lo que va del año, por lo que su posible baja representa un contratiempo importante.