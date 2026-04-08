Daniel Garnero, DT de la Universidad Católica, picante sobre el árbitro tras caer ante Boca: "Ustedes vieron lo que pasó"

Daniel Garnero no se mostró conforme con el arbitraje de Gustavo Tejera y así lo expresó en conferencia de prensa tras caer ante el Xeneize.

El técnico de la Universidad Católica de Chile, el argentino Daniel Garnero, fue más irónico y cuidadoso a la hora de hablar sobre el arbitraje del uruguayo, Gustavo Tejera, en el partido que su equipo perdió por 1-2 ante Boca Juniors en el inicio del Grupo D de la Copa Libertadores.

A los cinco minutos de juego el delantero de los Cruzados Justo Giani recibió una dura falta de un rival, que pasó desapercibida para el juez del encuentro: "Yo creo que se equivocan en todos lados, no me hagas hablar porque después me cobran multa", dijo Garnero en conferencia de prensa al ser consultado por la decisión de Tejera, quien ni siquiera sancionó la falta.

La bronca de Daniel Garnero con el arbitraje tras el 1-2 ante Boca "Ustedes vieron lo que pasó, saquen sus propias conclusiones", añadió el entrenador argentino, evitando expresar su descontento. Más allá de la polémica, Garnero reconoció que a su equipo le costó generar un juego que les permitiera ser más claros al encarar el arco rival y lamentó que el gol temprano de Boca haya decantado el duelo.

image Dani Garnero, DT de la Universidad Católica, fue irónico y cuidadoso al hablar del arbitraje de Gustavo Tejera. EFE "La competencia es muy difícil, cometimos un error y abrimos el partido. No hubo fortuna porque hicimos un rechazo y le cayó justo a (Leandro) Paredes", comentó sobre el tanto al minuto 16 que abrió el marcador. A partir de ello, el técnico consideró que fue en ese momento cuando "cambió el juego y Boca jugó de otra manera. Quisimos buscar en el segundo tiempo, pero no tuvimos profundidad para generar situaciones claras y nos hicieron el segundo".

"Obviamente que nadie quiere equivocarse, son oportunidades que deberíamos aprovechar, pero son cosas del fútbol", valoró tras perder puntos de local. Y para cerrar, el DT de la Universidad Católica consideró que la competición "recién arranca, si bien la localía es importante en este tipo de torneos, tendremos que ir a sacar puntos de visitante".