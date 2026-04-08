Los hinchas de Boca la pasaron mal en Chile y fueron atacados en la ruta rumbo a Mendoza

Los fanáticos de Boca que viajaron en micro a Chile para el partido ante Universidad Católica fueron atacados en la ruta rumbo a Mendoza, ya cuando los hinchas estaban volviendo al país.

Boca Juniors le ganó 2-1 a Universidad Católica de Chile este martes por la noche por Copa Libertadores. Si bien todo era alegría entre los hinchas del Xeneize que viajaron al vecino país, a la vuelta no la pasaron bien ya que fueron atacados cuando los colectivos se encontraban en la ruta de vuelta a Mendoza.

Según reportes, los micros, que tenían que pasar por Mendoza para volver a Buenos Aires, fueron atacados cuatro veces por chilenos que apedrearon los vidrios. Los colectivos no pasaron, siguieron su camino y pudieron llegar a la Aduana a pesar de las roturas y daños. De momento se desconoce la gravedad de los lesionados. Actualmente se encuentran en Mendoza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tato_Aguilera/status/2041754467196956791&partner=&hide_thread=false Hinchas de Boca están viajando para la Argentina y fueron atacados, en cuatro oportunidades, en la ruta. Hay personas heridas, pero el micro sigue viaje a Mendoza.

Ojalá que los escolten urgente. pic.twitter.com/mcmDdJHoLF — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) April 8, 2026 "Llegando a la localidad de Los Andes, los escotó Carabineros. Los ataques, fueron tres en diferentes momentos, se dieron saliendo de Santiago hasta el peaje Chacabuco (hasta allí no los escoltó nadie). Así quedó otro micro y unas de los escombros que les arrojaron (una locura)", informó el periodista mendocino Tato Aguilera.

En la previa se dio un esquema de seguridad estricto tanto cuando los hinchas de Boca pisaron suelo chileno como en los alrededores del estadio de la Católica. Además, se dio un ingreso con sistema de validación, en la que los hinchas debían mostrar un sticker que se entregaba en el sector de Las Condes. Hubo mucho controles por parte de los Carabineros.