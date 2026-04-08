El preocupante dato de Franco Mastantuono en un Real Madrid que merodea el fracaso

Franco Mastantuono no sumó minutos en la derrota ante el Bayern Múnich y estiró una alarmante estadística que recae sobre él. ¿Hace cuánto no juega?

Tras la derrota ante el Bayern Múnich en la ida de los cuartos de Champions, el Real Madrid entró en el momento más crítico de la temporada. Y en el limbo también aparece Franco Mastantuono, que prácticamente se acostumbró a ver los partidos desde afuera en medio de un angustiante presente.

Si bien ya había perdido algo de terreno durante la última etapa de Xabi Alonso, la asunción de Álvaro Arbeloa lo terminó sacando del mapa: la última titularidad de la joya de 18 años fue el 1° de febrero, en la victoria 2-1 ante Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu.

Franco Mastantuono y un presente alarmante con la camiseta del Real Madrid Desde entonces, pasaron más de dos meses donde tuvo una irrisoria cantidad de minutos en cancha: sumó apenas 70' en los últimos 13 encuentros, lo que da un promedio de ¡cinco minutos por partido! y siempre ingresando como recambio.

franco mastantuono real madrid La última vez de Mastantuono como titular en el Real Madrid fue el 1° de febrero, hace más de dos meses. EFE El argumento que dan desde España es meramente deportivo y tiene que ver con el bajo nivel del ex River, algo que no está en discusión. En paralelo, el equipo no acompaña y el Real Madrid va camino a los dos años consecutivos sin títulos: viene de un golpazo en la Champions (debe remontar el 1-2 vs. el Bayern en el Alianz Arena), quedó a siete puntos del Barcelona en la pelea por la Liga tras la derrota ante el Mallorca y viene de un papelón en la Copa del Rey, donde quedó eliminado en octavos frente al Albacete (club de segunda división).