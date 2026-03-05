El piloto de Fórmula 1 que llegaba a Melbourne penalizado no deberá cumplir su sanción: el motivo

La temporada 2026 de Fórmula 1 está a punto de comenzar en el Gran Premio de Australia y, con el nuevo reglamento técnico, los equipos afrontan el campeonato prácticamente desde cero. Sin embargo, más allá de las novedades en los autos, el sistema de sanciones sigue siendo un elemento clave dentro del reglamento deportivo.

A fines del año pasado, se informó que un piloto podría comenzar la temporada con una penalización pendiente a cumplir durante el primer Gran Premio del año, en Melbourne. Aquella información generó expectativa porque habría significado la primera sanción aplicada en el campeonato 2026.

Sin embargo, el sitio oficial de la Fórmula 1 aclaró recientemente que finalmente esa penalización no deberá cumplirse en Australia.

El caso involucra a Valtteri Bottas , quien ahora forma parte del equipo Cadillac. El piloto finlandés había recibido una sanción de cinco posiciones en la parrilla durante su última carrera en la Fórmula 1 como integrante de Kick Sauber a finales de 2024.

En principio, esa penalización parecía quedar pendiente para su próxima participación en la categoría. No obstante, la Fórmula 1 confirmó que el castigo ya no tiene efecto debido al tiempo transcurrido.

Según establece el reglamento deportivo (artículo B2.5.4), estas sanciones tienen un plazo determinado para ser aplicadas: "Los pilotos clasificados que tengan 15 o menos penalizaciones de parrilla acumuladas no cumplidas en la Carrera, impuestas en los doce (12) meses anteriores, recibirán una posición de parrilla temporal igual a su clasificación en la sesión de Clasificación más la suma de sus penalizaciones no cumplidas".

valtteri bottas Valtteri Bottas iniciará el campeonato sin la penalización que había quedado pendiente tras su última carrera en la Fórmula 1. Shutterstock

Como la sanción de Bottas fue aplicada hace más de doce meses, ya no entra dentro del período en el que puede ejecutarse.

Cómo funciona el sistema de penalización de la Fórmula 1

Aunque esa sanción quedó sin efecto, varios pilotos llegarán igualmente al Gran Premio de Australia con puntos de penalización en su Superlicencia.

Este sistema disciplinario establece que cada infracción puede sumar puntos al historial del piloto. Dichos puntos permanecen activos durante un período de 12 meses y luego se eliminan automáticamente.

Si un piloto acumula 12 puntos dentro de ese plazo, el reglamento establece una consecuencia directa: deberá cumplir una carrera de suspensión. Por ese motivo, el seguimiento de estos puntos se convirtió en un aspecto importante a lo largo de la temporada.

La situación actual de los pilotos de Alpine

Dentro de ese sistema, los pilotos de Alpine también llegan al inicio del campeonato con algunos puntos en su historial. Pierre Gasly cuenta actualmente con dos puntos de penalización. Ambos fueron aplicados tras el Gran Premio de Hungría de 2025 por provocar una colisión con Carlos Sainz. Estos puntos permanecerán activos hasta el 3 de agosto de 2026.

Franco Colapinto, en tanto, tiene un punto de penalización en su Superlicencia. La sanción se produjo durante el Gran Premio de Austria de 2025 por obligar a Oscar Piastri a salir de la pista. Ese punto expirará el 29 de junio de 2026.