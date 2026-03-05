La FIA ajusta el reglamento antes del inicio de la F1 2026: qué cambia para el Gran Premio de Australia

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará en Melbourne con un reglamento técnico profundamente renovado. Entre los cambios más importantes aparece el nuevo enfoque en la energía híbrida, que ahora tendrá un papel todavía más decisivo en el rendimiento de los autos.

En ese contexto, la Federación Internacional del Automóvil ( FIA ) introdujo un ajuste reglamentario específico para el Gran Premio de Australia . Según informó Alpine Club en redes sociales, el límite máximo de energía recuperable por vuelta se reducirá para esta carrera.

"El límite máximo de energía recuperable por vuelta se ha reducido a 8 MJ (8,5 antes) en carrera y a 7 MJ (8,5 antes) para clasificación en Melbourne", adelantaron.

La decisión responde a una preocupación del organismo rector: evitar que los equipos utilicen tácticas demasiado extremas para recuperar energía durante una vuelta , como soltar excesivamente el acelerador o el superclipping, para recargar sus baterías.

| ULTIMA HORA: El límite máximo de energía recuperable por vuelta se ha reducido a 8 MJ (8,5 antes) en carrera y a 7 MJ (8,5 antes) para Melbourne ! La FIA quiere que los equipos eviten tácticas demasiado extremas, como soltar excesivamente el acelerador o el… pic.twitter.com/zwDMV9xNQH

Estas estrategias podrían aparecer con mayor frecuencia debido al nuevo diseño del sistema híbrido. En 2026, el MGU-K —el generador eléctrico conectado al motor— aumentó significativamente su potencia hasta los 350 kW, casi tres veces más que en la normativa anterior.

El gran desafío del nuevo sistema híbrido

El problema es que ese incremento de potencia no vino acompañado de una batería más grande. Es decir, los autos disponen de mucha más energía eléctrica para utilizar, pero la capacidad total para almacenarla se mantiene prácticamente igual.

Esto obliga a los equipos a gestionar con enorme precisión cuándo usar la energía y cuándo recuperarla durante la vuelta. En circuitos como el de Melbourne, donde cerca del 70 % del recorrido se realiza con el acelerador a fondo y existen relativamente pocas zonas de frenado, el desafío es todavía mayor. Si la batería se vacía antes de tiempo, el auto pierde parte de su potencia eléctrica en las rectas.

gp australia La gestión de energía será uno de los factores más determinantes en la nueva era técnica de la Fórmula 1. Shutterstock

El truco que la FIA quiere evitar

Antes de este ajuste reglamentario existía el riesgo de que algunos equipos utilizaran una técnica particular para maximizar la recarga de energía. La idea consiste en levantar ligeramente el pie del acelerador antes del final de una recta para favorecer la recuperación eléctrica en lugar de seguir acelerando al máximo. Aunque esto implique perder algo de velocidad en ese sector, puede resultar beneficioso si permite disponer de más energía en zonas posteriores de la pista.

Desde el punto de vista estratégico, ese compromiso podría incluso mejorar el tiempo de vuelta si se aplica en sectores donde la resistencia aerodinámica reduce el impacto de la potencia del motor.

Sin embargo, la FIA considera que estas prácticas irían en contra del espíritu de la clasificación, donde los pilotos deberían buscar el máximo rendimiento sin levantar el ritmo deliberadamente.

fia La FIA redujo el límite de energía para el Gran Premio de Australia. www.fia.com

Cómo cambian los límites de energía

Por ese motivo, el reglamento técnico 2026 incluye una cláusula que permite al organismo rector modificar el límite de energía recuperable en determinados circuitos. Para el Gran Premio de Australia se decidió reducir ese límite. El reglamento establece: "Este límite podrá reducirse a 8 MJ en competiciones donde la FIA determine que la energía máxima recuperable por vuelta, atribuible a las fases de frenado y de carga parcial, no supera los 8 MJ".

La modificación también afecta a las diferentes sesiones del fin de semana. En carrera, los pilotos podrán recuperar un máximo de 8 MJ por vuelta, mientras que en clasificación el límite se reduce aún más hasta 7 MJ.

En los entrenamientos libres, en cambio, el valor se mantiene en 8,5 MJ para permitir a los equipos experimentar con distintas configuraciones y estrategias.

Un nuevo rompecabezas estratégico

Además de la gestión de la batería, los ingenieros también deberán prestar atención a otros parámetros del sistema híbrido. Por ejemplo, durante el llamado superclipping —cuando el sistema eléctrico trabaja en contra del motor de combustión mientras el piloto mantiene el acelerador a fondo— la recuperación de energía está limitada a 250 kW. En cambio, cuando el piloto levanta el pie del acelerador, el sistema puede recuperar hasta los 350 kW completos.

Estas diferencias explican por qué algunos pilotos podrían verse tentados a levantar ligeramente antes de una zona de frenado fuerte para recargar más energía.

Sin embargo, con los nuevos límites establecidos para Melbourne, la FIA espera que estas estrategias sean menos atractivas y que los pilotos se concentren en exprimir al máximo el rendimiento del auto.

La gestión energética, de todos modos, seguirá siendo uno de los grandes desafíos de la temporada 2026, una era en la que la potencia eléctrica tendrá un peso mucho mayor en el rendimiento final de los autos.