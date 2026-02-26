Nuevo desafío para los pilotos de la Fórmula 1: así será la recarga de energía en pista

Los cambios que introducirá la Fórmula 1 en 2026 impactarán directamente en la forma de conducir. El nuevo reglamento incrementa el protagonismo del sistema eléctrico dentro del conjunto de potencia, lo que obliga a los pilotos a gestionar la energía de manera constante.

Este escenario plantea un desafío operativo tanto para los equipos como para los pilotos, ya que la recuperación de energía será determinante para sostener el rendimiento del auto a lo largo de cada vuelta.

Desde el sitio especializado Carburando explicaron que la regeneración ya no será un aspecto puntual, sino una tarea integrada al manejo en todo momento.

Las técnicas para recargar energía estarán vinculadas directamente con la conducción. Una de las principales será el “lift and coast”, que implica levantar el pie del acelerador antes de frenar para favorecer la regeneración.

A esto se suma el uso intensivo de las frenadas y la manera de aplicar el acelerador a la salida de las curvas. También cobra importancia la gestión de los cambios, especialmente en el momento previo a frenar.

fórmula 1 Los pilotos de la Fórmula 1 tendrán que readaptarse este año. X @F1

Según detallaron el citado medio, “hay varias maneras, pero sobre todo levantando el pie antes del acelerador, acelerándolo en las salidas de las curvas aplicando al 100% el acelerador o en las frenadas. Ahora son fundamentales las frenadas y sobre todo la forma de rebajar los cambios”.

Fórmula 1 2026: qué cambia en el manejo de los autos

El nuevo enfoque también modifica la forma de transitar ciertos sectores del circuito. “Algunas curvas el año pasado se hacían en segunda y este año se hacen en primera para que el motor eléctrico recargue”, explicaron, en relación con la prioridad que tendrá la regeneración.

El equilibrio entre el motor de combustión y el sistema eléctrico será constante, con una distribución de potencia cercana al 50% para cada uno.

Esto obliga a los pilotos a ajustar referencias habituales, tanto en frenadas como en aceleraciones, y a incorporar procedimientos que antes no formaban parte del manejo estándar.

La mirada de los pilotos sobre el cambio

Luego de la pretemporada, el argentino Franco Colapinto se refirió a estas modificaciones y a su impacto en la conducción. “El tema de la energía es una locura. No es algo que resulte tan natural para nosotros; hay que hacer cosas poco habituales al manejar”, señaló.

Franco Colapinto Franco Colapinto advirtió que el tema de la energía "es una locura". X @F1

Además, describió uno de los cambios más notorios: “Los rebajes son muy distintos. Antes de frenar ya estás bajando cambios y eso se siente raro”.

Por último, destacó que el proceso de adaptación será progresivo: “Son procesos propios de cada temporada y de cada era de la Fórmula 1. Siempre hay aspectos que cuestan un poco más al principio. Creo que después de un par de fechas nos vamos a terminar acostumbrando”.

De cara a 2026, la gestión de la energía se incorpora como un elemento central en la Fórmula 1, con impacto directo en la conducción, la estrategia y el rendimiento en pista.