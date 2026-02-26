Presenta:

Bernie Ecclestone

La lapidaria crítica de Bernie Ecclestone al nuevo formato reglamentario de la F1: "Se trata de un campeonato de pilotos, no de ingenieros"

Bernie Ecclestone se sumó a las críticas por la nueva era que se avecina en la Máxima y lanzó una lapidaria sentencia.

Luciano Chiapasco

La lapidaria crítica de Bernie Ecclestone al nuevo formato reglamento de la F1.

El próximo fin de semana se dará inicio a una nueva y renovada temporada de la Fórmula 1. La primera gran cita del 2026 será el Gran Premio de Australia en el Albert Park de Melbourne y allí se pondrá a prueba todos las nuevas modificaciones técnicas y reglamentarias que sufrieron los autos y el reglamento de cara a esta “nueva era”.

De todas maneras, el cambio en el formato no cayó para nada bien entre los pilotos y algunos como Max Verstappen o Lewis Hamilton ya mostraron su descontento contra la FIA. Ahora, quien se sumó a las críticas fue Bernie Ecclestone, voz autorizada dentro del Gran Circo.

La lapidaria crítica de Bernie Ecclestone a la “nueva” Fórmula 1

"El ADN de este deporte es que se trata de un campeonato mundial de pilotos y no de ingenieros. La Fórmula 1 ahora compite más con la Fórmula E", sentenció.

Bernie Ecclestone Foto: F1
Bernie Ecclestone se sumó a las críticas por el nuevo formato de la Fórmula 1.

"Quizás a los aficionados les guste eso, pero yo no lo creo. El peligro es que perdamos a los aficionados. Espero sinceramente estar equivocado", añadió.

Por el momento solo hubo críticas contra la “nueva” F1, pero ellas se acrecentarán o se callarán una vez comenzada la temporada el próximo fin de semana (6 al 8 de marzo) en el GP de Australia.

