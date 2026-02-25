La nueva Fórmula 1 enfrenta un desafío inesperado: el rendimiento en mojado

La Fórmula 1 inicia una nueva era reglamentaria en 2026 con avances tecnológicos significativos, pero también con interrogantes que todavía no tienen respuesta. Entre ellos, el desempeño de los monoplazas bajo lluvia aparece como una de las principales preocupaciones dentro del paddock.

A diferencia de años anteriores, cuando la visibilidad era el mayor problema en condiciones de agua, el foco ahora se desplazó hacia el comportamiento dinámico de los autos. Las innovaciones introducidas prometen mejorar algunos aspectos, pero también abren la puerta a nuevos desafíos.

El punto más sensible está en cómo reaccionarán los coches en situaciones de baja adherencia, especialmente en fases críticas como frenadas y salidas de curva. El aumento del protagonismo del sistema eléctrico en las unidades de potencia modifica de forma sustancial la forma en que se conduce.

La preparación de los equipos dejó un vacío importante en este aspecto. Las pruebas de pretemporada no ofrecieron escenarios reales de lluvia : en Baréin predominó el clima seco y caluroso, mientras que en Barcelona las condiciones fueron frías, pero sin precipitaciones relevantes.

Esto redujo las posibilidades de recopilar información clave. Algunas escuderías evaluaron girar en condiciones húmedas, pero el riesgo de dañar componentes en una etapa temprana del desarrollo llevó a muchos a descartar esa opción.

fórmula 1 lluvia Se desconoce cómo será el comportamiento de los nuevos autos de la Fórmula 1 en condiciones de lluvia (en la imagen, Carlos Sainz en el Gran Premio de Bélgica 2024). Shutterstock

El nuevo equilibrio entre frenado y energía

Uno de los cambios más relevantes del reglamento es el peso que adquiere la electrificación. En los autos de 2026, una parte importante de la desaceleración dependerá de la recuperación de energía, y no únicamente del sistema de frenos convencional.

Este detalle técnico, que mejora la eficiencia en seco, puede convertirse en un factor crítico en pista mojada. La intervención del sistema eléctrico sobre el eje trasero podría generar pérdidas de adherencia en situaciones límite.

Decisiones técnicas que pueden marcar la diferencia

Otro elemento a considerar es la gestión del despliegue de energía. En lluvia, el uso de ciertos modos aerodinámicos se verá restringido, lo que impacta directamente en la estabilidad del auto y en su rendimiento general.

Esto obliga a los equipos a encontrar un equilibrio delicado: exigir demasiado al sistema eléctrico puede volver el auto impredecible, pero utilizarlo de forma conservadora podría comprometer el rendimiento energético a lo largo de la vuelta.

Con este panorama, la Federación Internacional del Automóvil se enfrenta a un inicio de temporada en el que la lluvia podría convertirse en un factor determinante. En una categoría donde la precisión es clave, la falta de certezas en condiciones de mojado añade un elemento extra de imprevisibilidad a la Fórmula 1 2026.