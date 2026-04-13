Red Bull definió quien será el reemplazante de Max Verstappen si este se retira de la F1 a fin de temporada

La escudería austríaca ya tiene definido el nombre del sucesor de Max Verstappen si este mismo deja la Máxima tras la temporada 2026.

Luego de ser tetracampeón del mundo y quedarse a tan solo dos puntos de obtener el pentacampeonato, Max Verstappen atraviesa un mal presente en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El neerlandés se ubica en el noveno puesto en el campeonato mundial de pilotos con apenas 12 unidades, marcando uno de sus peores arranques desde que está en la categoría.

Además, Súper Max fue uno de los primeros críticos contra el nuevo formato que presentó la Máxima para esta temporada, el cual trajo importantes modificaciones principalmente en la gestión de la batería. Tras las constantes críticas, Max amenazó en reiteradas ocasiones en dejar la F1 a fin de año en caso de que la FIA y la propia categoría no revisan las reglamentaciones para las próximas temporadas.

max verstappen1 Verstappen y el posible final de una era. Instagram @maxverstappen1 Liam Lawson, el candidato a reemplazar a Max Verstappen si deja Red Bull a fin de año Ante este escenario, en Red Bull ya estarían analizando al posible sucesor Max Verstappen en caso de que este decida dejar vacante su asiento. Según informó el medio Formula Directa, Liam Lawson, hoy piloto de Racing Bulls, sería el principal candidato para quedarse con el asiento del tetracampeón del mundo si este decidiera dar un paso al costado.

Además, también aseguraron que serían los accionistas quienes estarían presionando a Laurent Mekies, jefe del equipo austriaco, para que utilice y priorice a pilotos de la academia de Red Bull. Por debajo del piloto neozelandés también se ubica Arvid Lindblad y Yuki Tsunoda.