¿Problema en puerta para Alpine? La pelea entre accionistas que pondría en jaque su futuro en la Fórmula 1

Alpine podría verse perjudicado por una disputa entre sus accionistas, la cual incluso podría poner en riesgo su futuro dentro de la Máxima.

El 2026 de Alpine muestra una clara evolución en lo deportivo. Tras un flojo 2025, el cambio de motor y el nuevo reglamento beneficiaron al equipo que lidera Flavio Briatore. Además, los aportes de Franco Colapinto y Pierre Gasly (ambos cosecharon 16 puntos en las primeras tres carreras) permitieron que la escudería se ubique en el quinto puesto del campeonato de constructores. Sin embargo, un conflicto fuera de pista amenaza con alterar ese crecimiento.

La pelea entre accionistas que podría poner en jaque el futuro de Alpine en la F1 Según reveló el medio L’Informé, Renault tomó la decisión de ejercer su derecho de veto como accionista mayoritario para bloquear cualquier operación sobre la participación minoritaria del equipo. Esta medida frenó, entre otras cosas, el posible ingreso de Christian Horner como inversor.

El CEO de Renault, François Provost, justificó la decisión en la necesidad de “preservar el equilibrio y la estabilidad institucional”. Sin embargo, esto tensó fuertemente la relación con Otro Capital, socio minoritario de Alpine. Según trascendió, las negociaciones entre ambas partes se deterioraron tras una reunión en París que fue descrita como “un infierno”.

alpine2 Negociación abierta y tensiones crecientes en Alpine. Instagram @alpinef1team ¿Cuándo vence el veto y que podría modificarse? El panorama podría cambiar a partir del 13 de septiembre, cuando el veto perderá vigencia. Desde ese momento, Otro Capital tendría libertad para buscar un comprador para su 24% sin depender de Renault. Actualmente, la escudería está valuada en unos 2.500 millones de dólares, un crecimiento notable respecto a los 900 millones que valía en 2023.