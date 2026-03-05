Fórmula 1 2026: equipos, pilotos y todo lo que hay que saber antes del inicio en Australia

La temporada 2026 de la Fórmula 1 marca el inicio de un ciclo completamente renovado en la categoría. Con el Gran Premio de Australia como punto de partida, el campeonato abre un calendario de 24 carreras atravesado por cambios técnicos, nuevos protagonistas y expectativas renovadas.

Entre las principales novedades aparecen modificaciones profundas en los monoplazas. Las regulaciones introducen aerodinámica activa en los alerones y una nueva filosofía en las unidades de potencia, con una distribución cercana al 50% entre combustión interna y energía eléctrica.

En este contexto, la grilla presenta movimientos significativos tanto en alineaciones como en estructuras. Equipos históricos buscan recuperar protagonismo, mientras nuevas escuderías intentan abrirse camino en una temporada que promete (o al menos intentará) ser una de las más competitivas de los últimos años.

McLaren inicia 2026 como el equipo de referencia tras haber dominado las últimas temporadas. La escudería británica llega con el impulso de sus títulos recientes y con Lando Norris como vigente campeón del mundo , lo que la posiciona como el rival a vencer.

Los once equipos de la Fórmula 1 2026 y sus duplas, para una temporada que promete ser apasionante.

El MCL40 mantiene la identidad visual del equipo con el característico color “papaya”, ahora acompañado por nuevos socios comerciales. La continuidad estética refleja también una estabilidad deportiva que ha sido clave en su éxito reciente.

mclaren2 McLaren es el campeón vigente de la Fórmula 1.

En pista, la dupla conformada por Norris y Oscar Piastri combina talento, consistencia y proyección. Ambos pilotos representan una de las alineaciones más sólidas de la parrilla, con el objetivo claro de sostener el dominio en esta nueva era.

Mercedes: presión y ambición en una nueva etapa

Mercedes encara 2026 con la necesidad de volver a lo más alto tras no haber logrado adaptarse del todo a reglamentos anteriores. El W17 mostró señales positivas en pretemporada, alimentando la ilusión de un regreso competitivo.

El equipo liderado por Toto Wolff apuesta por George Russell como líder deportivo, acompañado por el joven Kimi Antonelli, una de las grandes promesas de la categoría.

George Russell ¿Será el año de George Russell? @GeorgeRussell63

En cuanto al diseño, Mercedes mantiene su tradicional combinación de plateado y negro, sumando detalles modernos que reflejan su nueva identidad visual junto a Adidas.

Ferrari: historia, presión y búsqueda de redención

Ferrari vuelve a encarar una temporada con el objetivo de cortar una larga sequía de títulos. El SF-26 incorpora innovaciones técnicas llamativas, como un alerón trasero con soluciones poco convencionales.

El alerón trasero de Ferrari que rota 180° en la F1 El alerón trasero de Ferrari que rota 180° en la F1

La alineación compuesta por Lewis Hamilton y Charles Leclerc genera una de las duplas más fuertes del campeonato, combinando experiencia y velocidad pura.

En lo estético, el rojo clásico se mantiene como protagonista, aunque con detalles renovados que modernizan la imagen del equipo italiano.

Red Bull: nueva era con motor propio

Red Bull afronta un cambio clave en 2026 al estrenar su propia unidad de potencia en conjunto con Ford. Este paso marca un hito en la historia del equipo y redefine su estructura técnica.

Max Verstappen continúa como figura central, ahora acompañado por Isack Hadjar, quien asume el desafío de competir en uno de los equipos más exigentes.

El RB22 presenta una evolución de su diseño tradicional, con tonos más brillantes y una estética que refuerza su identidad agresiva en pista.

red bull Red Bull intentará recuperar terreno perdido en la F1. Instagram @redbullracing

Williams: reconstrucción con bases firmes

Williams apuesta a consolidar su crecimiento en esta nueva etapa. El FW48 tuvo una preparación particular, con menos rodaje inicial, aunque el equipo confía en su planificación.

Carlos Sainz y Alex Albon conforman una dupla equilibrada que combina experiencia y regularidad, claves para el desarrollo del proyecto.

Visualmente, el equipo mantiene su base azul, incorporando detalles más claros que acompañan la llegada de nuevos patrocinadores.

williams Así luce el FW48 de Williams para la Fórmula 1 2026. Instagram @williamsf1official

Haas: candidato a dar el salto en el medio

Haas llega con buenas sensaciones tras una pretemporada consistente. El VF-26 mostró fiabilidad y un rendimiento prometedor dentro de la zona media. La alianza con Toyota se refleja en la estética del auto, que combina el rojo característico de la marca japonesa con los colores tradicionales del equipo.

En cuanto a pilotos, Esteban Ocon aporta experiencia, mientras que Oliver Bearman representa una apuesta joven con gran proyección.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HaasF1Team/status/2028772596179673555&partner=&hide_thread=false Coming out of the shadows for Race Week #HaasF1 #F1 pic.twitter.com/QLQ13WJK2N — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 3, 2026

Aston Martin: dudas tras una pretemporada complicada

Aston Martin genera incertidumbre luego de un inicio irregular en las pruebas. Problemas mecánicos y poco kilometraje marcaron su preparación. A pesar de ello, el equipo cuenta con figuras de peso como Fernando Alonso y Lance Stroll, además del liderazgo técnico de Adrian Newey.

El AMR26 mantiene el clásico verde británico, ahora con un acabado mate que resalta su diseño innovador.

aston martin fernando alonso El El AMR26 de Fernando Alonso para la Fórmula 1 2026. X @F1

Racing Bulls: juventud y evolución constante

El equipo satélite de Red Bull continúa su proceso de crecimiento con una estructura renovada. La llegada de Alan Permane como jefe marca una nueva etapa. Liam Lawson y Arvid Lindblad representan una alineación joven, con margen de evolución y foco en el desarrollo a largo plazo.

El VCARB03 presenta una estética más clara, con predominio del blanco, diferenciándose de temporadas anteriores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/visacashapprb/status/2012008330454299098&partner=&hide_thread=false VCARB with another fire livery *pretends to be shocked* #F1 #VCARB pic.twitter.com/svmgoWpws0 — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) January 16, 2026

Alpine: reinicio total con nueva identidad

Alpine encara 2026 como un punto de partida tras un año anterior muy complicado. La escudería decidió apostar fuerte a este nuevo reglamento para reconstruirse.

El A526 incorpora cambios significativos, destacándose por ser el primer modelo del equipo impulsado por motores Mercedes. En lo visual, mantiene el azul característico combinado con el rosa de su patrocinador principal.

La dupla formada por Pierre Gasly y Franco Colapinto refleja ese equilibrio entre experiencia y renovación, en un proyecto que busca volver a ser competitivo en la zona media.

franco colapinto baréin1 Gran expectativa en torno al A526 de Alpine. www.francolapinto.com

Audi: el inicio de una nueva era oficial

Audi debuta como equipo oficial tras tomar el control de Sauber. Este movimiento marca la entrada de un gigante automotriz con ambiciones a largo plazo. El R26 cuenta con una unidad de potencia propia desarrollada en Alemania, lo que posiciona al equipo como uno de los proyectos más interesantes.

La alineación con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto combina experiencia y juventud en un contexto de construcción progresiva.

Audi Revolut F1 Audi Revolut F1 Audi

Cadillac: el nuevo protagonista de la parrilla

Cadillac se suma como la gran novedad de la temporada, ampliando la grilla a 22 autos. El equipo inicia su camino como cliente de Ferrari, con planes de desarrollar su propio motor en el futuro.

Valtteri Bottas y Sergio Pérez lideran el proyecto, aportando experiencia en un contexto de crecimiento.

El diseño del MAC-26 se destaca por su originalidad, con un esquema dividido en dos tonos y detalles cromados que refuerzan la identidad de la marca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cadillac_F1/status/2020691169710313983&partner=&hide_thread=false The mission begins now. Introducing Cadillac Formula 1® Team’s first livery. Our season kicks off March 7th streaming on @AppleTV in the US. pic.twitter.com/NiALWMcqGm — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026

La Fórmula 1 2026 se presenta como un campeonato abierto, con múltiples historias en juego. Entre la consolidación de potencias, la reconstrucción de equipos históricos y la irrupción de nuevos proyectos, la temporada promete mantener la incertidumbre hasta la última vuelta.