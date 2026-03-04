Empieza la Fórmula 1, pero una que no conocemos: qué hay que saber antes del GP de Australia

La Fórmula 1 se prepara para un cambio estructural sin precedentes de cara a la temporada 2026, con un paquete reglamentario que redefine la esencia de la categoría. La propuesta apunta a renovar el espectáculo desde sus bases, con autos rediseñados, una gestión energética distinta y un enfoque más sostenible que atraviesa toda la competencia.

El resultado será una categoría con otra lógica en pista, donde el rendimiento no dependerá únicamente de la aerodinámica, sino también de la eficiencia y la estrategia.

En este contexto, la propia categoría detalló las claves de esta nueva etapa , marcada por la innovación y la sustentabilidad. La intención es clara: mejorar el espectáculo en pista, favorecer los adelantamientos y optimizar la eficiencia energética.

La magnitud de las modificaciones es tal que incluso los pilotos ya anticipan diferencias sustanciales en el comportamiento de los monoplazas, lo que obligará a una rápida adaptación desde las primeras carreras del calendario.

Según un informe publicado en el sitio oficial de la Fórmula 1 , uno de los cambios más visibles será la reducción en las dimensiones de los autos. La distancia entre ejes se acorta y el ancho total disminuye, acompañado por neumáticos más estrechos, lo que genera coches más ágiles y con mayor capacidad de maniobra.

A esto se suma una reducción significativa del peso mínimo, que baja de 800 kg a 768 kg. Esta diferencia no solo mejora la respuesta en pista, sino que también modifica la forma en que los pilotos gestionan el equilibrio del vehículo en curvas y rectas.

Ferrar F1 SF26 El SF-26 de Ferrari para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Prensa Ferrari

Nueva aerodinámica y fin del efecto suelo dominante

Otro de los ejes centrales del reglamento es la revisión del concepto aerodinámico. Se eliminan los túneles Venturi que potenciaban el efecto suelo y se apuesta por un flujo de aire más limpio, con el objetivo de facilitar que los autos puedan seguirse de cerca.

Además, se simplifican elementos como los alerones y se incorporan soluciones que reducen la turbulencia, mejorando así las posibilidades de sobrepaso, uno de los puntos críticos en la F1 moderna.

Unidades de potencia con mayor protagonismo eléctrico

El apartado técnico también presenta una evolución significativa en los motores. Aunque se mantiene el V6 turbo híbrido, desaparece el MGU-H y se incrementa notablemente la potencia del sistema eléctrico.

Esto genera un reparto cercano al 50% entre energía térmica y eléctrica, lo que obliga a los equipos a replantear estrategias y a los pilotos a gestionar de manera más precisa el uso de la energía durante cada vuelta.

motor mercedes Nuevas unidades de potencia para la F1 2026. X @MercedesF1_Hub

Combustibles sostenibles y eficiencia energética

La introducción de combustibles sostenibles avanzados marca otro paso clave hacia la reducción del impacto ambiental. Estos combustibles se producen a partir de residuos y materiales no fósiles, sin competir con la cadena alimentaria.

El objetivo es mantener el rendimiento de los motores sin necesidad de modificaciones estructurales, al tiempo que se reduce la huella de carbono en todo el proceso productivo.

Nuevas herramientas de carrera y cambios en el formato

El reglamento también redefine la dinámica en pista con la eliminación del DRS y la incorporación de un nuevo "Modo de Adelantamiento", que otorga un impulso extra para generar un perfil de potencia eléctrica adicional, y así mantener una velocidad más alta durante un período más largo.. A esto se suma la aerodinámica activa, que ajusta automáticamente la configuración del auto según el sector del circuito.

Además, se introducen cambios en los procedimientos de largada, en la clasificación —con más autos en parrilla— y en el límite presupuestario, que aumenta considerablemente para acompañar el desarrollo de esta nueva generación de monoplazas.

En conjunto, estos cambios configuran una revolución integral que promete redefinir la Fórmula 1 a partir de 2026, con una categoría más eficiente, competitiva y alineada con los desafíos del futuro. Esperemos que siga siendo Fórmula 1...