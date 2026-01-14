Spierings se queda con la Etapa 10 del Rally Dakar: cómo fue la jornada para los argentinos

El neerlandés Paul Spierings logró su tercera victoria del año tras superar a Yasir Seaidan en el cierre de la Etapa 10 del Rally Dakar.

La categoría Challenger ofreció un cierre vibrante en la décima etapa del Rally Dakar. Yasir Seaidan lideró durante gran parte de la jornada, pero en los kilómetros finales fue superado por Paul Spierings, quien terminó imponiéndose con autoridad.

El piloto neerlandés consiguió así su tercera victoria del año, relegando al saudí al segundo lugar, a +2'50", mientras que el argentino Kevin Benavides completó el podio en la tercera posición, a +3'22", consolidando una actuación consistente en una etapa exigente.

challenger etapa 10 Kevin Benavides, el mejor argentino en Challenger durante la Etapa 10 del Rally Dakar. Muy cerca del podio quedó el campeón del W2RC, Nicolás Cavigliasso, que finalizó cuarto, a +4'02". En tanto, el líder de la clasificación general, el español Pau Navarro, cerró la jornada en la octava colocación, priorizando la regularidad sobre el riesgo.

Los argentinos se mantienen bien posicionados en la general En cuanto a otros representantes argentinos, el navegante de Puck Klaassen, Augusto Sanz, finalizó séptimo; mientras que el chileno Lucas del Río, navegado por el mendocino Bruno Jacomy, fue noveno. David Zille completó la etapa en el puesto 13.

En la clasificación general, Pau Navarro continúa al frente de la categoría Challenger. Detrás, Lucas del Río y Bruno Jacomy se ubican en la tercera posición, seguidos por Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, que marchan cuartos. Puck Klaassen junto a Augusto Sanz aparecen en el quinto lugar, por delante de David Zille y Sebastián Cesana.