La revelación bomba del representante de Edwuin Cetré con guiño a River: "Le encanta"
El manager del futbolista y figura de Estudiantes de La Plata, reveló que al colombiano le gusta la idea de poder vestir los colores de River.
Una de las grandes figuras del fútbol argentino es Edwuin Cetré. El extremo colombiano y figura del Estudiantes campeón del Torneo Clausura es uno de los futbolistas más buscados por los grandes y también por gigantes del fútbol sudamericano.
Mientras se define su continuidad en el Pincha, en las últimas horas salió a hablar Giancarlo Uda, el representante del colombiano, y lanzó una revelación bomba que dejó a mas de uno con la boca abierta: confesó que el futbolista le gusta la idea de jugar en River.
La bomba del representante de Cetré que involcura a River Plate
En diálogo con el programa No Tan Distintos, de Picado TV, el manager de Edwuin Cetré lanzó: "Edwin vive demasiado agradecido con Estudiantes de La Plata porque el club le dio todo y él le dio todo al club, pero si en algún momento tiene que cambiar de equipo me dijo que ojalá fuera a River Plate ”.
“Me dijo que le encantaba River Plate, pero todavía no ha llegado ningún mensaje desde Núñez”, añadió sobre el tema. Y por último, dejó en claro que el colombiano recibió ofertas desde Brasil, aunque no desveló si se trata de una o más insituciones ni cuáles son los interesados.
Los números de Cetré desde su llegada a Estudiantes
El colombiano desembarcó en el fútbol argentino a comienzos de 2024, cuando Estudiantes acordó con Independiente Medellín la adquisición del 50% de su ficha por una suma cercana a los 2,5 millones de dólares. A partir de allí, el atacante nacido en Santiago de Cali se consolidó como una pieza habitual del equipo: acumuló 85 presencias oficiales, con un registro de 12 tantos y 12 asistencias.
Su etapa en el club platense también estuvo marcada por la obtención de títulos, ya que en apenas dos temporadas celebró cuatro conquistas: la Copa de la Liga Profesional 2024, el Torneo Clausura 2025 y los Trofeos de Campeones de 2024 y 2025.
Por su perfil y características, Cetré encaja en el tipo de futbolista que River viene siguiendo de cerca en este mercado. La dirigencia ya exploró alternativas como Gianluca Prestianni, Tadeo Allende, Sebastián Villa, Santino Andino y Maher Carrizo, aunque sin éxito en las negociaciones. En ese contexto, el nombre del extremo aparece ahora como una nueva opción a analizar.