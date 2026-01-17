River enciende las alarmas por una baja inesperada antes del amistoso contra Peñarol

Una fatiga muscular llevó a River a modificar su planificación en la última práctica de la pretemporada.

River Plate cerró su preparación en Solanas con una novedad en el entrenamiento: Fabricio Bustos fue preservado por una fatiga muscular en el gemelo izquierdo y no trabajó a la par del grupo para evitar agravar la molestia. Por este motivo, quedó descartado para el amistoso de hoy sábado ante Peñarol, que se disputará desde las 22.15 en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

Aunque no estaba previsto como titular, el lateral derecho iba a ser una alternativa para administrar cargas en ese sector, especialmente en caso de ser necesario relevar a Gonzalo Montiel. Con su ausencia, el juvenil Agustín Obregón será el suplente en esa posición en el último ensayo previo al inicio del Torneo Apertura.

Bustos integra el grupo de futbolistas que no son prioridad en la consideración actual del plantel, aunque por ahora no surgieron ofertas que permitan avanzar en una salida. En ese contexto, el defensor apunta a recuperar protagonismo y mostrar una versión más consistente que la exhibida durante la última temporada.

Fabricio Bustos Fabricio Bustos fue preservado y no jugará el amistoso de River ante Peñarol. @fabriibustos Fabricio Bustos y un semestre irregular En 2025, Bustos disputó 22 partidos y acumuló 1.642 minutos, sin lograr consolidarse en la competencia interna por el puesto con Gonzalo Montiel ni repetir las buenas sensaciones del segundo semestre de 2024. Además, algunos errores puntuales y molestias físicas condicionaron su continuidad.