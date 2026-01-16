Tras pagar una cifra millonaria, Panathinaikos oficializó a Santino Andino con guiños a Maradona y Messi

Luego de la despedida de Godoy Cruz, el club griego oficializó la llegada de Santino Andino, de 20 años, con un video cargado de símbolos argentinos.

Una de las novelas más fuertes del mercado de pases de verano llegó a su final. Santino Andino fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo de Panathinaikos, que se quedó con el delantero de 20 años luego de una negociación extensa y millonaria con Godoy Cruz, dejando sin chances a River, que lo tenía como una de sus prioridades.

El club griego desembolsará 10 millones de euros por el 75 por ciento del pase del atacante, una cifra histórica para el Tomba. Además, el acuerdo incluye una cláusula que podría elevar la operación en 3 millones de euros más si la institución de Atenas no vende al jugador dentro de los próximos dos años.

Con imágenes de Buenos Aires, Maradona y Messi, Panathinaikos anunció a Santino Andino Presentación de Santino Andino en Panathinaikos Presentación de Santino Andino en Panathinaikos. @paofc_ La presentación no pasó desapercibida. Panathinaikos difundió un video con fuertes guiños a la Argentina: imágenes del Obelisco, el tango, el potrero y un mural con Diego Armando Maradona y Lionel Messi, en una puesta en escena pensada para resaltar el origen del nuevo refuerzo y su proyección.

Andino había sido uno de los grandes apuntados por Marcelo Gallardo, y River incluso avanzó con una propuesta concreta. Sin embargo, el juvenil priorizó su deseo de emigrar a Europa y terminó inclinando la balanza a favor del conjunto griego, pese a que, en una primera instancia, en el Tomba preferían venderlo al Millonario.