La emotiva carta de Matías Suárez despidiéndose del fútbol profesional: "Gracias a Dios por dejarme..."

A sus 37 años, Matías Suárez anunció su retiro del fútbol profesional . Tras su último paso por Unión Española de Chile, el exdelantero de River estuvo seis meses en inactividad y a pesar de que Racing de Córdoba le ofreció jugar la Primera Nacional, el experimentado delantero “no quiso faltarle el respeto” y decidió colgar los botines.

Inicio su carrera en Belgrano de Córdoba . Tras unas buenas temporadas en el Pirata, dio el salto hacia Europa para jugar en el Anderlecht de Bélgica en 2008. Ocho años más tarde volvió a Barrio Alberdi para ayudar al Celeste a quedarse en la Primera División. En el medio apareció River y se mudó a Núñez (el elenco cordobés terminó perdiendo la categoría). Finalmente, Unión Española fue su último club como profesional.

En el cierre definitivo de una trayectoria que marcó su vida, el pasado jueves por la noche el protagonista recurrió a sus redes sociales para hacer pública una emotiva carta. En ella, puso punto final a su etapa profesional y expresó su profundo agradecimiento a todas las personas que fueron parte del camino y contribuyeron a una carrera colmada de logros.

"Llegó el momento de despedirme del fútbol profesional. Quiero agradecer a mis Padres, a Magui, mis hijos, a mi representante, mi familia y amigos por acompañarme siempre. A todos mis compañeros que fui haciendo a lo largo de este hermoso camino que fue un sueño hecho realidad.

Gracias al Club Unión San Vicente donde todo comenzó, a Belgrano que me formó, me cumplió el sueño de ser jugador profesional, y en lo personal tiñó mi corazón de celeste para siempre, haciéndome dar el salto al continente europeo donde llegué al Anderlecht llenándome de momentos increíbles, coronando mi carrera con grandísimos logros grupales y en lo personal ganando la bota de oro que marcó mi carrera; River que desde el primer día me hicieron sentir familia y tan querido, mi cariño y respeto siempre, me hicieron vivir momentos inolvidables que van a quedar para siempre en mi memoria y en mi corazón.

image La placa que utilizó Matías Suárez en su cuenta de Instagram para despedirse del fútbol. IG @matisuarez88

Unión Española gracias por la oportunidad de vivir mis últimos minutos en una cancha de futbol profesional disfrutando de lo que más amo… Orgulloso y agradecido por haber podido vestir la camiseta de nuestra Selección de nuestro país Argentina, con muchísimo respeto y orgullo, pudiendo vivir momentos maravillosos que van a quedar guardados para siempre en mi corazón con compañeros que son parte de nuestra historia. Solo tengo palabras de gratitud para todos los clubes que me abrieron sus puertas y me hicieron sentir en casa; a todos esos compañeros con los que compartí parte de mi vida durante toda mi carrera.

Voy a seguir disfrutando de este hermoso deporte desde otro lugar. Nunca dejaré de sentirme futbolista, hoy me toca dar un paso al costado como jugador pero mi amor por este deporte no termina acá. Nuevos comienzos vendrán y seguiré dándolo todo una vez más

¡GRACIAS A DIOS POR DEJARME SER FELIZ CON ESTE INCREÍBLE DEPORTE QUE TANTO ME DIO! Una vez más, gracias. Mati Suárez".