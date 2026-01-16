Atlético de Madrid le renovó el contrato a Giuliano Simeone y lo blindó en ¡€500.000.000!

Atlético de Madrid oficializó la renovación de contrato de Giuliano Simeone hasta junio de 2030. El elenco español cerró la operación con una impactante cláusula de rescisión de 500 millones de euros, en una decisión tomada por la dirigencia colchonera para asegurar la continuidad del delantero argentino de 23 años.

La noticia no sorprendió puertas adentro del club, pero sí marcó un punto de inflexión en la carrera del “Cholito”. Hace tiempo que Giuliano dejó atrás el rótulo de “hijo de” para construir un camino propio en la élite del fútbol español.

Su irrupción definitiva en el primer equipo fue el resultado de constancia, versatilidad y una intensidad que encaja a la perfección con el ADN histórico del Atlético. Capaz de recorrer la banda de punta a punta, presionar alto, retroceder para colaborar en defensa y atacar los espacios con decisión, Simeone se transformó en un engranaje imprescindible dentro de la estructura colectiva.

El club entendió que estaba ante uno de sus activos más valiosos. Por eso activó el llamado “operativo blindaje” y no dudó en apostar fuerte: un contrato a largo plazo y una cláusula de rescisión inédita para un futbolista surgido de las Inferiores rojiblancas. La cifra, habitual solo para grandes estrellas consolidadas, refleja la confianza absoluta en su proyección y también funciona como un mensaje claro hacia el mercado, ante el interés que comenzó a despertar en otros equipos del continente.

El respaldo institucional se explica desde el rendimiento. Giuliano Simeone se ganó el lugar con continuidad, sacrificio y personalidad. Lo que en la previa de su debut muchos consideraban una apuesta discutida por el vínculo familiar con el entrenador, hoy es una realidad incuestionable.

El atacante no solo respondió cuando le tocó jugar, sino que se consolidó como una de las primeras opciones del cuerpo técnico, aportando desequilibrio, despliegue físico y una mentalidad competitiva que se volvió contagiosa para el resto del plantel.

Giuliano Simeone Giuliano Simeone, una de las grandes promesas de la Selección argentina. @Atleti

Además, su crecimiento tuvo impacto más allá del club. Sus actuaciones le abrieron la puerta de la Selección argentina, un reconocimiento que terminó de confirmar su evolución y su lugar entre los proyectos a futuro del fútbol nacional. En Atlético destacan, además de su rendimiento deportivo, su profesionalismo y su rápida adaptación a distintos roles tácticos, una virtud clave en un equipo que suele reinventarse según el rival y el contexto.

Con esta renovación, Atlético de Madrid no solo asegura a uno de sus jugadores más representativos del presente, sino que apuesta fuerte al futuro. Giuliano Simeone, con contrato largo y cláusula de súper estrella, dejó definitivamente de ser una promesa para convertirse en una realidad consolidada del Colchonero.

El video que subió el Atlético de Madrid para anunciar la renovación de Giuliano Simeone

Fuente: NA