El gigante de Brasil que va por Thiago Almada ante su falta de minutos en Atlético de Madrid

Con poco rodaje en España, Thiago Almada volvió a entrar en el radar de un peso pesado de Brasil que piensa en la Libertadores 2026.

Thiago Almada atraviesa un momento incómodo en el Atlético de Madrid. La falta de minutos encendió las alarmas y, en ese contexto, apareció el interés de un gigante de Brasil dispuesto a llevárselo para reforzarse de cara a un 2026 con la Copa Libertadores como gran objetivo.

El club en cuestión es Palmeiras. Según información de Olé, el interés del Verdao es concreto, aunque por ahora no hubo una oferta formal. Desde Brasil saben que el Atlético estaría dispuesto a negociar y que el número ronda los 20 millones de euros por el 50% del pase.

La situación de Thiago Almada en el Atlético de Madrid Thiago Almada fue campeón con Botafogo. Foto: EFE Thiago Almada fue campeón de la Copa Libertadores 2024 con Botafogo. Foto: EFE En España, la situación del argentino no pasa desapercibida. En el programa El Larguero, de Cadena Ser, revelaron que el Atlético de Madrid declaró “transferible” a Almada, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030. La idea del Colchonero sería generar una venta que le permita salir al mercado por un refuerzo de peso.

La decisión se apoya en los números. Almada disputó 16 partidos oficiales, marcó dos goles y dio una asistencia, pero solo fue titular en cinco ocasiones y acumula 587 minutos en cancha, una cifra baja para un jugador que llegó con expectativas altas.

Este jueves, por ejemplo, apenas jugó 16 minutos en la derrota 2-1 ante Real Madrid por la semifinal de la Supercopa de España. En el encuentro anterior, frente a Real Sociedad por LaLiga, ni siquiera ingresó y el partido terminó 1-1.