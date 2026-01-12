Atención, Scaloni: el bicampeón de Champions que abrió negociaciones para fichar a Thiago Almada

Declarado prescindible en el Atlético de Madrid, Thiago Almada podría ser nuevo refuerzo de un dos veces campeón de Champions League.

A mitad de 2025, Thiago Almada se convirtió en uno de los protagonistas indiscutidos del mercado de pases europeo. El talentoso mediocampista argentino dejó atrás un convulsionado Olympique de Lyon para sumarse a las filas del Atlético de Madrid, el equipo de Diego Simeone que cuenta con varios compatriotas en su plantel.

No obstante, la adaptación del ex Vélez Sarsfield en la capital española no fue la esperada. Aunque sumó minutos con cierta regularidad, Almada no logró desplegar su mejor fútbol y quedó lejos de ganarse la plena confianza del cuerpo técnico rojiblanco.

Thiago Almada EFE Thiago Almada fue considerado transferible por el Atlético de Madrid. EFE Ante esta situación, el Atlético de Madrid decidió marcar al jugador de 24 años como transferible. Simeone y su dirigencia ya no lo consideran parte central del proyecto y le abrieron la puerta para una posible salida en este mercado de fichajes.

El Benfica abrió negociaciones para quedarse con Thiago Almada Rápidamente, Benfica puso el ojo en la situación. El histórico club portugués, que ya había mostrado interés en Almada el año pasado, busca ahora concretar su incorporación. La idea inicial de los lusos es un préstamo con opción de compra, conscientes de que el mediocampista también desea marcharse de Madrid para relanzar su carrera.