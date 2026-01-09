El llamativo posteo del Atlético de Madrid tras el picante cruce entre Simeone y Vinicius: "El modus operandi sí que es..."

Un día después del escándalo en la Supercopa de España, el Atlético de Madrid publicó un particular mensaje para apoyar al Cholo y chicanear al Real Madrid.

La victoria del Real Madrid en el derbi ante el Atlético de Madrid por la Supercopa de España se vio empañada por el tremendo cruce que protagonizaron Diego Simeone y Vinicius Jr. La escena se viralizó rápidamente y encendió un intenso debate en España y, sin dudas, promete tener varios capítulos más.

En ese contexto, ahora fue el propio club colchonero el que salió a marcar la cancha ante las fuertes críticas que rodearon al DT argentino por su accionar. La frase del Cholo, en la que le dijo que Florentino Pérez, presidente de la Casa Blanca, lo “iba a echar”, fue tomada como una provocación directa. Sin embargo, desde el entorno rojiblanco aclararon que se trató de una respuesta a gestos previos del brasileño hacia el banco local.

Video: el primer cruce entre el Cholo Simeone y Vinicius Jr en la Supercopa de España El Cholo Simeone a Vinicius Jr: "Te va a echar Florentino, acordate". El Cholo Simeone a Vinicius Jr: "Te va a echar Florentino, acordate". Video: Movistar+ Las duras declaraciones de Xabi Alonso, quien cuestionó la actitud de Simeone y habló de una supuesta falta de deportividad, tuvieron fuerte repercusión en los principales medios de España y quedó en el ojo de la tormenta desde el punto de vista mediático. Ante ese panorama, el Atlético decidió salir al cruce y respaldar públicamente a su técnico con un particular posteo.

El Atlético de Madrid salió a bancar al DT argentino “Es curioso cuánto tiempo dedican algunos a analizar una reacción… y qué poco a aclarar la provocación que la origina“, publicó el Aleti en sus redes sociales. Y remató con una ácida chicana contra el Real Madrid: “El modus operandi, sí que es un clásico”.