¡Bombazo! Rosario Central sueña con repatriar a Lo Celso: la postura del jugador y qué dicen en Betis

Rosario Central puso en marcha el operativo retorno e inició gestiones para que Giovani Lo Celso vuelva al club en este mercado de pases. ¿Hay chances?

Rosario Central es uno de los equipos que mejor se reforzó hasta el momento con las llegadas de Jeremías Ledemas, Vicente Pizarro y Gastón Ávila. Lejos de conformarse con eso, el equipo rosarino se abocó de lleno en un sueño que, si se cumple, rompería la matrix: Giovani Lo Celso.

Según informó TyC Sports, la dirigencia habló con el mediocampista de la Selección argentina para conocer su situación en el Betis y ver qué chances hay de un posible regreso. La posibilidad comenzó a tomar forma en las últimas horas y la idea es juntarlo con Ángel Di María, su amigo y exsocio en el PSG, para competir al máximo en la Copa Libertadores.

La postura de Lo Celso ante el interés de Rosario Central y la traba que complica todo Lo más sorprendente de todo fue que no hubo una respuesta negativa por parte del jugador, al contrario: el bicampeón de América estaría dispuesto a volver a Central ya que su objetivo es llegar lo mejor posible al Mundial y necesita sumar minutos. En ese sentido, sabe que en Arroyito será titular indiscutido, algo que le está costando y mucho en España.

Giovani Lo Celso goleador Lo Celso quiere sumar minutos de cara al Mundial y no le cerró la puerta a Central. @Argentina Más allá de eso, hay una traba que pone en jaque el retorno de Lo Celso a Rosario: el Betis pretende cerca de 15 millones de euros para dejarlo ir, una cifra que está fuera del alcance del Canalla y del fútbol argentino en general. La vía más accesible, y a la vez la más compleja de todas, es que el volante de 29 años consiga rescindir su contrato con los verdiblancos, algo que parece prácticamente imposible dado a que su vínculo finaliza en junio de 2028.