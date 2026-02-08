Qué dijo el DT de Tigre tras la paliza histórica ante River en el Monumental
Diego Dabove habló en conferencia de prensa y dejó frases interesantes luego del 4-1 de Tigre frente al equipo de Marcelo Gallardo en una noche mágica.
Sin dudas, la goleada de Tigre a River quedará guardada en los libros de historia. El equipo de Diego Dabove jugó un partido perfecto en el Monumental, aprovechó al máximo los errores de un Millonario desconocido y lo aplastó por 4-1 para seguir invicto en el Torneo Apertura y alcanzar la cima de la Zona B.
Tras el partido, el entrenador del Matador se sentó en conferencia de prensa y analizó a detalle la contundente victoria de sus dirigidos. Y para comenzar, soltó una frase que refleja lo que significa este resultado para el elenco de Victoria.
La emoción de Diego Dabove tras la goleada de Tigre en el Monumental
Es el mejor partido del año y pico que llevamos en el club, por el rival y la forma", sentenció el DT. Además, se sacó el sombrero con la performance del plantel, que la fecha pasada venía de vencer 3-1 a Racing. "Estamos muy contentos por el triunfo y por cómo se lo ve al equipo desde la solidez y la madurez", remarcó.
A su vez, el extécnico de San Lorenzo y Godoy Cruz hizo énfasis en el alocado festejo de sus jugadores en el vestuario visitante y recalcó: "Me pone feliz por el grupo, por la gente. La alegría que vi en el vestuario es por la que trabajamos en el día a día".
Tigre, una piedra en el zapato para Gallardo: los antecedentes negativos
La relación entre Marcelo Gallardo y Tigre viene con historia pesada desde hace rato. El primer recuerdo amargo se remonta al 15 de mayo de 2010, cuando el Muñeco todavía era jugador y esperaba despedirse de la gente de River dentro de la cancha. Pero nada salió como imaginaba: el Matador goleó 5-1 y Ángel Cappa no permitió que sume minutos.
Ya en su etapa como como entrenador, Tigre volvió a cruzarse en su camino en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2022, cuando el equipo de Diego Martínez dio el batacazo y eliminó al Millonario en el Monumental con goles de Mateo Retegui y Facundo Colidio, hoy delantero del CARP. Ahora, la historia sumó un nuevo y doloroso capítulo.