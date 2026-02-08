Tras la eliminación ante Corea, cómo sigue el camino de Argentina en la Copa Davis

Luego de la sorpresiva caída frente a los asiáticos en Busan, Argentina ya sabe cuando volverá a jugar por el certamen de naciones de tenis.

Así continua el camino de Argentina en la Copa Davis tras la sorpresiva eliminación ante Corea del Sur.

Argentina se vio sorprendida por Corea del Sur y quedó eliminada en la primera ronda de las Qualifiers de la Copa Davis. El resultado en Busan fue de 3-2 en favor de los asiáticos que se quedaron con los dos singles en la madrugada del domingo y certificaron su pase a la siguiente instancia.

Por su parte, los capitaneados por Javier Frana no solo se quedaron sin la posibilidad de albergar la localía en la próxima instancia (no se juega en el país desde el 3 y 4 de febrero en el histórico triunfo frente a Kazajistán en Rosario), sino que también tendrán que luchar por la permanencia el Grupo Mundial I.

La eliminación de Argentina ante Corea del Sur Chung le ganó a Trungelliti y Argentina quedó eliminada de la Copa Davis X @TyCSports Cómo sigue el camino de Argentina en la Copa Davis Tras el tropiezo en Busan, con cinco debutantes en la nómina y un viaje que demandó dos días completos, Argentina volverá a salir a las canchas en septiembre con fechas, horarios y sedes aún por definir. En esta instancia, los 13 perdedores de las qualifiers se verán las caras con otras 13 selecciones que avanzaron desde el Grupo Mundial I, y el ganador de la llave se meterá en las Qualifiers 2027 mientras que los perdedores tendrán que buscar el ascenso recién en 2028.

Por el momento, la Albiceleste sabe que se puede enfrentar a los siguientes rivales, que ya sacaron boleto rumbo a la siguiente instancia: Finlandia, China, China Taipéi, Suiza, Mónaco, Turquía, Nueva Zelanda, Polonia, Lituania y Paraguay. Además, restan definir otros tres cupos entre las llaves de Colombia-Marruecos, Grecia-México y Luxemburgo-Ucrania.