Boca aceleró por Cetré y le envió a Estudiantes la primera oferta formal: compraría el 100% del pase

Después de las charlas informales, Boca encaminó las negociaciones con el Pincha y hay mucho optimismo en concretar la llegada del extremo colombiano.

Boca volvió a moverse fuerte en el mercado y en las últimas horas avanzó en serio por Edwuin Cetré. Después de varios contactos informales, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme avanzó fuerte en la negociación y elevó una oferta formal para comprar al extremo de Estudiantes.

El interés no es nuevo: en la Ribera ya había sondeado al entorno del jugador, pero esta vez el paso fue más concreto y llegó en un momento clave. Claro, porque el Xeneize tiene tiempo hasta el 18 de febrero para sumar un refuerzo, gracias al cupo especial que se habilitó por la lesión de Rodrigo Battaglia.

Boca y Estudiantes, cerca del acuerdo por Edwuin Cetré: los detalles La idea de Boca es comprar la totalidad del pase del colombiano de 28 años. Es por eso que no solo deberá negociar con el Pincha, sino que también deberá lidiar con los intereses de Independiente Medellín de Colombia, dueño de la otra mitad de la ficha del futbolista.

Edwin Cetré Golazo y festejo. Palacios condujo y abrió la cancha para la llegada del colombiano, quien definió de primera y la puso pegadita al palo izquierdo. Fotobaires Según reveló TyC Sports, la propuesta que presentó el Xeneize por Cetré rondaría los US$ 6.000.000 brutos, un número similar al que se había acordado en su momento con Athletico Paranaense, antes de que se cayera su transferencia a Brasil.