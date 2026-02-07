Boca avanza por Edwuin Cetré: cuánto dinero pretende Estudiantes para venderlo

Boca abrió negociaciones para hacerse de los servicios del extremo colombiano. Ahora, tendrá que cumplir con las expectativas económicas del Pincha.

A pesar de que el mercado de pases ya se cerró para la gran mayoría de los clubes del fútbol argentino, en Boca aún tienen la posibilidad de contratar a algún futbolista dentro del plazo de 10 días debido a la operación de Rodrigo Battaglia (le demandará una recuperación de 6 meses).

Además, con la lesión del Changuito Zeballos, la necesidad de Úbeda y toda la dirigencia de Boca se convierto en urgencia y para reemplazar a una de las grandes figuras del equipo pusieron sus ojos en Edwuin Cetré, una de las estrellas de Estudiantes de la Plata.

El monto que pide Estudiantes por Edwuin Cetré A pesar de que aún no hubo una oferta formal por parte de Boca, desde el Pincha dieron luz verde para que se lleve a cabo la operación y en las últimas horas se conoció el monto que piden para dejar ir al colombiano, quien estuvo a un paso de ir a jugar al Athletico Paranaense, pero se frustró: entre 3 y 4 millones de dólares por el 50% del pase de Cetré (la otra mitad pertenece a Independiente de Medellín).

cetre1 Entre 3 y 4 millones, lo que pide Estudiantes para vender a Cetré. Instagram @edelpoficial La sintonía institucional entre ambos clubes aparece como un elemento determinante en este contexto. Las operaciones recientes —el traspaso de Santiago Ascacíbar a Boca y la cesión de Aguirre a Estudiantes — consolidaron un vínculo fluido entre las conducciones que lideran Juan Román Riquelme y Sebastián Verón, un antecedente que allana el camino para eventuales negociaciones y favorece un clima de entendimiento recíproco en torno al extremo de 28 años. El futbolista, que en su momento también estuvo en el radar de River, finalmente quedó fuera de consideración en Núñez.