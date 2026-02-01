Con un gol de Lautaro Martínez, Inter le ganó 2-0 a Cremonese y se aleja en la punta de la Serie A

Lautaro Martínez abrió el marcador para el Inter. Con esta victoria, los de Cristian Chivu se asientan en el primer puesto con 55 puntos en 23 fechas jugadas.

Lautaro Martínez fue clave en el triunfo por 2-0 del Inter de Milán como visitante ante Cremonese, en un partido correspondiente a la vigésimo tercera fecha de la Serie A de Italia. El bahiense abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo, mientras que el polaco Piotr Zielinski sentenció el encuentro a los 31' del mismo periodo.

El Nerazzurro fue superior de principio a fin y dos goles en la primera mitad le bastaron para llevarse 3 puntos del estadio Giovanni Zini con una gran actuación del atacante argentino de 28 años, goleador del campeonato italiano con 13 tantos.

El gol de Lautaro Martínez para el 1-0 de Inter El gol de Lautaro Martínez para el 1-0 de Inter El Toro se elevó por todo lo alto y conectó de cabeza un centro desde un tiro de esquina por izquierda, ejecutado por Federico Dimarco, para vencer las manos del arquero Emil Audero y poner el 1-0 en el marcador.

A los 31 minutos, Piotr Zielinski anotó un golazo con un disparo desde fuera del área que ingresó por el ángulo superior izquierdo del guardameta polaco y sentenció el triunfo de los comandados por Cristian Chivu.

Con este resultado, el Inter se afianza en la cima de la Serie A con 55 puntos y le sacó 8 de diferencia al Milan, que deberá visitar al Bologna el próximo martes desde las 16:45. Por su parte, Cremonese sumó su noveno partido consecutivo por liga sin victorias y se coloca en la decimocuarta posición con 23 unidades, a 8 de la Fiorentina, ubicada en zona de descenso.