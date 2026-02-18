El mensaje de Milton Giménez tras la operación que lo alejará 2 meses de las canchas

La intervención quirúrgica a la que se sometió Milton Giménez para tratar su pubalgia fue un éxito. Será baja en Boca hasta mediados de abril.

Días atrás se confirmó la mala noticia de que Milton Giménez no pudo recuperarse de la pubalgia que lo venía marginando de las canchas desde fines de 2025. Ante el fracaso de los tratamientos alternativos, no quedó más alternativa que pasar por el quirófano, lo que implicaría que su regreso se postergaría por al menos dos meses más.

Este miércoles, el delantero de 29 años fue intervenido quirúrgicamente. La operación, que estuvo a cargo del Dr. Osvaldo Santilli (especialista en pared abdominal) fue un éxito, según lo informó esta tarde Boca Juniors mediante un comunicado en sus redes sociales.

El mensaje de Milton Giménez tras la operación Historia Milton Giménez post operación La historia que subió Milton Giménez a Instagram. @miltoon_gimenez Algunas horas más tarde, el propio futbolista se expresó en su cuenta de Instagram y subió una foto suya en la cama de hospital con un mensaje optimista: "Muchas gracias a todos por los mensajes, ¡salió todo bien! Después de tanto tiempo con dolor, ahora solo queda una pronta recuperación y volver de la mejor manera".

Si los tiempos de sanación son los estipulados, el ex Banfield podrá volver a calzarse los botines a mediados de abril, cuando ya esté finalizando la fase regular del Torneo Apertura (por lo que el Xeneize podría contar con él para los playoffs) y con la fase de grupos de la Copa Libertadores ya empezada.