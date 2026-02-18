La durísima sanción de La Liga de España a Matías Almeyda tras su expulsión ante el Alavés

Matías Almeyda quedó en el centro de la polémica en España. El entrenador del Sevilla fue uno de los grandes protagonistas en la última fecha de La Liga tras ser expulsado por protestarle al árbitro y posteriormente generar un escándalo en el empate por 1-1 frente al Alavés.

Ante ello, el Pelado sabía que iba a ser sancionado por el Comité de Competición, pero no se esperaba que sanción fuera tan grave: fue suspendido por los próximos 7 partidos y no podrá dirigir por la mitad del torneo.

Matías Almeyda fue suspendido por 7 partidos La contundente resolución, que rápidamente despertó disconformidad en el ámbito andaluz, se fundamentó tanto en el informe presentado por el árbitro como en la aplicación de distintos apartados contemplados en el reglamento vigente. El juez del partido, Iosu Galech fue contundente en su acta: "En el minuto 85 el técnico Almeyda, Matías Jesús, fue expulsado por el siguiente motivo: Por protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona, habiendo sido advertido escasos minutos antes por el asistente nº1 para que recondujera tanto su actitud como la conducta general de su banquillo”, a partir de esto se aplicó el artículo 127, con un mínimo de dos fechas.

Matías Almeyda Matías Almeyda fue sancionado con 7 fechas de suspensión. EFE Luego, se sumó otro partido de suspensión por el artículo 121, ya que el juez informó "una vez expulsado, se negó a abandonar el área técnica, siendo advertido en reiteradas ocasiones por parte del asistente nº 1 y del cuarto árbitro. Esta situación provocó la paralización del encuentro para indicarle nuevamente que debía abandonar el banquillo”.

El punto de mayor tensión se produjo segundos más tarde, cuando el árbitro dejó constancia en su informe de lo sucedido y ofreció precisiones sobre la secuencia que derivó en la sanción: “Ante esta circunstancia, el citado entrenador se adentró en el terreno de juego y se colocó cara a cara a escasos centímetros de mí, en actitud desafiante e intimidatoria. Tras indicarle de manera reiterada que abandonara el terreno de juego siguió en la misma actitud, encarándose conmigo durante más de un minuto”. Por menosprecio, el artículo 124 agregó tres encuentros.