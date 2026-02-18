Fórmula 2: jornada con altibajos para Nicolás Varrone en Barcelona

El piloto argentino Nicolás Varrone completó el segundo día de ensayos de pretemporada de la Fórmula 2 en el Circuito de Barcelona -Cataluña con una actuación de contrastes. Tras un sólido desempeño matinal, el rendimiento cayó significativamente por la tarde, en una jornada en la que el brasileño Rafael Câmara marcó el mejor tiempo general hasta ahora.

En la sesión de la mañana, marcada por varias banderas rojas y una pista que fue mejorando con el paso de los minutos, Varrone demostró competitividad al volante del Dallara #22 con el equipo Van Amersfoort Racing. Con neumáticos blandos, el argentino registró un tiempo de 1:23.760, que lo ubicó en el quinto puesto a solo décimas de los líderes del segmento.

Además del rendimiento, Varrone completó 38 vueltas matinales, lo que le permitió sumar rodaje clave en su proceso de adaptación al circuito y al auto , en una jornada matutina dominada por tiempos ajustados entre los pilotos.

La sesión matinal estuvo animada por varias alternancias en la cima de la tabla y banderas rojas que impidieron un desarrollo completamente fluido. Tras un comienzo con trompos y paradas, la pista fue mejorando y los tiempos bajaron rápidamente.

Rafael Câmara tomó la punta con un crono de 1:23.630 para Invicta Racing, seguido de cerca por Tasanapol Inthraphuvasak y Alexander Dunne. En ese contexto de tiempos comprimidos, Varrone se mantuvo competitivo dentro del top 10, destacándose entre rivales que también buscaron ritmo y puesta a punto.

La performance en esta primera tanda mostró que el piloto argentino tiene un buen entendimiento inicial de las condiciones de pista y del comportamiento del auto, en especial bajo presión y con neumáticos de máximo rendimiento.

Caída en la tarde y sesión dominada por Invicta

La sesión vespertina tuvo un enfoque más orientado a tandas largas y períodos de trabajo de carrera, con cambios significativos en el orden de tiempos debido a las estrategias de cada equipo. Aunque inicialmente algunos pilotos lograron tiempos representativos, fue Joshua Duerksen quien dominó la tarde con un 1:25.363.

En esta tanda, Varrone no pudo repetir el ritmo de la mañana y terminó vigésimo, muy lejos de los tiempos de cabeza. Factores como las condiciones cambiantes de pista, el enfoque en tests de rendimiento de carrera y estrategias distintas de neumáticos sin duda influyeron en la caída del argentino en la clasificación.

Balance general y perspectivas para Varrone

Más allá de la posición final de la tarde, la jornada de contrastes deja señales relevantes para Varrone y su equipo. El buen rendimiento matutino confirma que tiene el ritmo para pelear posiciones competitivas, mientras que la tarde apunta a aspectos por ajustar en la gestión de tandas largas y configuración en condiciones distintas de grip y temperatura.

Varrone no pudo sostener el rendimiento en la segunda tanda de la jornada de test.

Con los tiempos oficiales publicados por la Fórmula 2 y el trabajo acumulado en Barcelona-Cataluña, Varrone encara lo que viene con la posibilidad de afinar detalles clave antes del inicio de la temporada, buscando consolidar la consistencia necesaria para pelear por mejores resultados en la parrilla.