Apaga tu mente antes de dormir: el hábito simple que la calma

Dormir mejor no siempre requiere más horas en la cama. Muchas veces pide un cierre distinto del día. Calma tu mente...

Te acuestas con sueño, apagas la luz y los pensamientos aparecen sin aviso. No es falta de descanso. Suele pasar cuando el día termina con prisa y tensión. El cuerpo llega a la cama, pero tu mente sigue en modo alerta. Prueba este hábito antes de cerrar los ojos. Que llegue la calma.

Calma tu mente antes de dormir Cuando la mente gira sin parar, suele estar sosteniendo pendientes. Ideas sueltas, tareas abiertas, preocupaciones del día siguiente. El cerebro intenta no olvidar nada y por eso mantiene esas ideas activas. Una forma eficaz de cortar ese ciclo es sacarlas de la cabeza y llevarlas al papel antes de dormir.

escribir.jpg Escribir durante tres a cinco minutos marca una diferencia clara. No hace falta orden ni frases largas. Basta con anotar todo lo que venga a la mente. Pendientes, miedos, recordatorios. Al verlos fuera, el cerebro libera carga mental.

Otro paso importante es regular la respiración ya en la cama. El ritmo del aire influye en el sistema nervioso. Inhala por la nariz durante cuatro segundos. Exhala por la boca entre seis y ocho segundos. La exhalación más larga envía una señal de calma al cuerpo y reduce la activación interna.

Repetir este ciclo varias veces ayuda a soltar tensión acumulada. No se trata de forzar el sueño. Se trata de crear el contexto para que llegue solo. El cuerpo entiende ese patrón y comienza a cambiar el estado interno poco a poco.