Adiós al short de jean clásico: la tendencia de los 90 que se impone este verano

La nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco, sorprendió con un microshort que es tendencia este verano.

La influencer y nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco, marca tendencia este verano reviviendo un clásico outfit de los 90. En una selfie la nieta de la diva rescató una combinación que es icónica: el estampado camuflado y el denim extremo.

Lo que se usa este verano El gran protagonista de este estilismo fue un tip de hombro caído, prenda que evoca la era dorada de MTV de finales del siglo XX. Esta pieza se redefine actualmente como un ítem de lujo urbano. Pero la apuesta se completa con un minishort de jean de tiro bajo desflecado, volviendo a ese clásico de los 90.

lucia celasco El look que se impone este verano. La influencer acudió a un estilo beauty look minimalista para reforzar esa coherencia de los 90 con el pelo suelto lacio y natural emulando una sencillez estética. Además, se mostró a cara lavada priorizando la frescura en lugar del exceso de productos.

Con esta elección de verano, Lucía Celasco se ubica a la vanguardia del espíritu Y2K invitando a sus seguidores a abandonar cortes rígidos y avanzando hacia la reverencia. La joven es capaz de lograr adaptar las tendencias internacionales al ADN local y sabe rescatar tesoros del pasado.