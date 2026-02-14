Los "amorosos" invitados de Mirtha Legrand para este sábado y qué pasará con Jimena Monteverde

Tras el reclamo de la diva sobre la continuidad de la cocinera de su programa, la producción optó por una llamativa solución cuyo resultado se verá este sábado.

Mirtha Legrand apuesta este sábado por una particular mesa de invitados en pleno festejo de San Valentín. La diva y su producción eligieron a dos parejas como figuras de la cena televisiva que suele combinar condimentos de actualidad y espectáculos.

Por un lado, Boy Olmi y Carola Reyna se sentarán junto a Legrand y darán detalles de su relación que se remonta a más de tres décadas. Mientras que Luis Luque y Silvia Kutika, quienes también superan los 30 años juntos, compartirán también sus anécdotas en una noche en que la que el amor será el gran protagonista.

Además, estará presente este sábado desde las 21:30 en La noche de Mirtha (eltrece), el exdirector de Caras, Héctor Maugeri, recientemente desvinculado de la editorial Perfil y con larga trayectoria en el mundo de los medios.

Mirtha Legrand apuesta por una amorosa mesa y la expectativa por Jimena Monteverde 628029670_18017665457815386_4308437971355851078_n Mirtha Legrand y una mesa especial por San Valentín. Instagram @mirthalegrand Más allá de los convocados, lo que más concentrará la atención de los seguidores de Mirtha Legrand es el reencuentro entre la legendaria conductora y Jimena Monteverde. Si bien había trascendido que la cocinera dejaría el programa para focalizarse en su propio espacio, La cocina rebelde (eltrece), lo cierto es que este viernes acudió a la grabación de La noche de Mirtha.

Recordemos que Legrand había advertido que se bajaría del ciclo si los directivos del canal no le garantizaban la continuidad de Monteverde. Llamativamente, según contó Luis Bremer en Intrusos (América TV), la especialista llegó al estudio a grabar la presentación de los platos sin la presencia de la diva.