La abogada de Mauro Icardi y la panelista tuvieron una tensa discusión en El Trece durante una entrevista.

Elba Marcovecchio estuvo presente en el programa de Moria Casán para hablar sobre el caso judicial de Wanda Nara y Mauro Icardi. Sin embargo, todo cambió cuando Cinthia Fernández la interrumpió y la abogada se enojó fuertemente.

La letrada en un momento de la nota se refirió a las pruebas que Wanda tuvo con Maxi López en la relación anterior a Icardi y allí Cinthia Fernández fue tajante: "Es un poco estigmatizante hablar de las relaciones pasadas de una persona para sostener su defensa. Me parece que ahí, Elba, te equivocaste".

En ese instante, la abogada decidió contestar, pero nuevamente fue interrumpida por la panelista, que estaba visiblemente molesta y lo hizo notar al aire: "Dejame terminar, disculpame. Me estás preguntando, dejame hablar porque si no estamos como un chihuahua hablando".

Fuerte discusión entre Elba Marcovecchio y Cinthia Fernández Elba Marcovecchio cruzó a Cinthia Fernández en el programa de Moria Casán: "Chihuahua" "Me parece que tenés alguna cuestión personal conmigo de la que todavía no me enteré y en la cual no pienso estar. No me dejás contestar, pareces un chihuahua que no parás de ladrar y me dejás contestar", siguió expresando la abogada.