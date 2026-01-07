El conductor de Luzu TV habló con Ángel de Brito en LAM tras la carta documento que le envió la viuda del periodista.

Diego Leuco y las hijas de Jorge Lanata recibieron una muy mala noticia luego de la entrevista que salió a la luz hace pocos días. Es que Elba Marcovecchio les envió carta documento por hablar sobre el tema de la internación y hasta la nombraron a ella como quien tomaba la decisión de quién entraba y quién no.

En medio de todo esto, el periodista decidió salir a hablar y lo hizo en una entrevista con Ángel de Brito para LAM: "No hay de mi parte querer generar un quilombo ni nada, sino al revés. Era un homenaje a Lanata lo que estábamos haciendo". También dejó en claro que no conocían la existencia de una cautelar debido a que nunca fueron notificados y que en el sistema judicial no figuraba.

Ángel de Brito le contó al conductor que se comunicó con Elba Marcovecchio y la letrada le dejó en claro que "va a ir a full con este tema porque le pareció una bajeza. Yo vi la nota y la verdad es que las hijas no hablan puntualmente del conflicto".

Diego Leuco habló tras la demanda de Elba Marcovecchio Diego Leuco rompió el silencio tras la demanda de Elba Marcovecchio por el homenaje a Jorge Lanata "Dijimos que íbamos a hablar de la vida de Jorge y la última parte, obviamente, que uno no la puede soslayar. Las chicas fueron súper cuidadosas", expresó Leuco en otra parte de la charla en LAM. También dejó en claro que "mi idea era homenajear a Jorge".