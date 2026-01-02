El inicio del 2026 trajo consigo el primer gran conflicto legal en el mundo del espectáculo y el periodismo. En el marco del primer aniversario de la muerte de Jorge Lanata , su viuda, la abogada Elba Marcovecchio , decidió avanzar judicialmente contra las hijas del conductor, Bárbara y Lola Lanata , y contra el periodista Diego Leuco .

El detonante del conflicto fue la emisión de un documental especial producido por el medio Resumido, conducido por Leuco , donde se homenajeó la figura del periodista. Sin embargo, el contenido de la entrevista y las imágenes mostradas desataron la furia de Marcovecchio , quien sostiene que se cruzaron límites legales preestablecidos.

Según trascendió este viernes en el programa A la tarde, Marcovecchio instruyó a sus abogados para demandar a Bárbara y Lola Lanata por incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad .

Las hijas de Jorge Lanata apuntaron contra Elba Marcovecchio a un año de la muerte del periodista

Durante el documental, las hijas del periodista hablaron extensamente sobre la tensa dinámica familiar, la relación con la viuda y los conflictos suscitados durante la larga internación de su padre, detallando los "permisos y prohibiciones" de ingreso a la clínica.

Para la viuda, estas declaraciones violan un "bozal legal" que las partes habrían firmado para mantener la privacidad de los asuntos familiares, especialmente mientras la sucesión y división de bienes (que otorga un tercio del patrimonio a cada una de las tres mujeres) continúa abierta y sin resolución definitiva.

El conflicto con Diego Leuco y El Trece

Embed - Elba Marcovecchio demandará a las hijas de Jorge Lanata tras el primer aniversario de su muerte: los motivos

El segundo frente judicial apunta directamente a los medios. Marcovecchio demandó a Diego Leuco, a la plataforma Resumido y al canal El Trece.

El motivo central de esta querella es la exhibición no autorizada de la propiedad privada. En el informe se mostraron imágenes exclusivas del interior del histórico departamento que Lanata habitaba en el Edificio Estrugamou.

La abogada sostiene que no dio autorización para que se filmara ni se difundiera la intimidad del hogar conyugal, considerando esto una invasión a su privacidad. La situación suma tensión a una herencia compleja que, a un año de la partida del periodista, sigue lejos de encontrar la paz entre sus herederas.