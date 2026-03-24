Tras la fuerte pelea con Cinthia Fernández, Fernanda Callejón rompió el silencio y dio su veredicto ¿tuvo la culpa?

En medio de versiones de censura y favoritismos, Callejón eligió el programa de Matías Vázquez para contar su verdad.

La palabra de Callejón sobre el sorpresivo despido de su colega. / Captura Eltrece

La salida de Cinthia Fernández del programa conducido por Moria Casán sigue sumando capítulos de alto voltaje y, esta vez, la que rompió el silencio fue María Fernanda Callejón. En medio de una marea de rumores que la señalaban como la "mano negra" detrás de la desvinculación de su ahora excompañera, la actriz decidió dar la cara y despegarse de las acusaciones de una forma tajante, buscando limpiar su imagen.

El mensaje de Fernanda Callejón tras el despido de Cinthia Fernández. ¿Mano negra o decisión empresarial? La defensa de Callejón en "Puro Show" La polémica estalló en pleno vivo de Puro Show, cuando el conductor Matías Vázquez leyó un mensaje urgente enviado por la propia Callejón. Sin vueltas y con el objetivo de desactivar las teorías conspirativas, la ex vedette fue directa al hueso sobre el destino de la panelista de La Mañana con Moria: “Es una decisión del canal y de la producción. No fue mía la decisión”.

La feroz pelea en vivo de Fernández y Callejón. De esta manera, María Fernanda intentó cerrar la grieta que se abrió entre los seguidores de ambas, dejando en claro que ella no tiene el poder de "bajar" a nadie del staff, a pesar de la pésima relación que mantenían.

María Fernanda Callejón - Portada María Fernanda Callejón negó rotundamente haber pedido la cabeza de Cinthia Fernández. Fotos: captura de video / El Trece. Lejos de mostrarse afectada por la ausencia de su rival, la actriz aprovechó para ratificar su continuidad y su compromiso con el proyecto liderado por Casán. “Sigo haciendo mis cosas en el programa”, sentenció, marcando una distancia prudencial del conflicto que dejó a Fernández fuera de la grilla de El Trece.

Callejón prefirió no entrar en detalles sobre los motivos técnicos del despido, pero subrayó que su permanencia responde a una dinámica de trabajo que cuenta con el aval de los que mandan.