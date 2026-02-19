¡Se hartó! Cinthia Fernández destrozó a Moria Casán y estalló el escándalo: "Obscena"
Cinthia Fernández no se contuvo y decidió fulminar a su conductora luego de unos polémicos posteos que realizó.
Moria Casán volvió a la televisión en El Trece y en los últimos días se llenó de polémicas. Todo ocurrió luego de la escandalosa pelea entre Cinthia Fernández y Elba Marcovecchio, donde la abogada la trató de "chihuahua".
Luego de este episodio, Moria Casán publicó un fuerte posteo donde indirectamente lanza duros dardos contra su panelista: "Todo bien con todos, todas y los nuevos 'therians', que necesitan su hábitat. Elba mandó al chihuahua a la cucha... y tal vez necesitan oxígeno de un parque y no aire televisivo", fue una de las tantas frases que compartió en X (antes Twitter).
Lo cierto es que Cinthia se tomó el tiempo para contestar y decidió destrozar a la figura de El Trece: "Si yo no me equivoco, este mensaje me está invitando a irme; si no, no estaría entendiendo porque tengo mi teléfono explotado de preguntas... Este mensaje me da vergüenza".
Cinthia Fernández arremetió contra Moria Casán
"La verdad que así no se conduce un equipo, la falta de respeto de la señora Moria Casán es obscena y la pregunta más grande es: ¿qué le hice a Moria Casán?", expresó en otra parte de su descargo la panelista que por ahora no sabe si seguirá en el ciclo.
También dejó en claro que la actitud de Moria Casán es un manejo "sin códigos y de no apoyar a su panelista. Conmigo fue muy desagradable y no porque tenga más trayectoria o más nombre me tenga que bancar esta situación", siguió subrayando Cinthia Fernández, dejando en claro su malestar por las declaraciones de quien es la cabeza del equipo.
El fuertísimo descargo de Cinthia Fernández contra Moria Casán
Cinthia Fernández siguió compartiendo varias historias en Instagram y en unos videos finales dejó en claro que "así no se maneja un conductor, no tengo nada personal con Moria Casán, soy agradecida de que me den laburo, tengo entendida que ella me eligió... Pero ¿para qué me vas a elegir? Para pegarme, reírte y ser el hazmerreír de todos".
"Para mí esto es una falta de respeto, todo es patético... No la voy a dejar pasar, no me voy a callar y no me va a callar nadie porque me parece que con respeto se pueden decir las cosas y se pueden evidenciar las malas actitudes de las personas", comentó Cinthia y dejó en claro que no se va a dejar pisotear por nadie.