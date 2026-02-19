Cinthia Fernández no se contuvo y decidió fulminar a su conductora luego de unos polémicos posteos que realizó.

Moria Casán volvió a la televisión en El Trece y en los últimos días se llenó de polémicas. Todo ocurrió luego de la escandalosa pelea entre Cinthia Fernández y Elba Marcovecchio, donde la abogada la trató de "chihuahua".

Luego de este episodio, Moria Casán publicó un fuerte posteo donde indirectamente lanza duros dardos contra su panelista: "Todo bien con todos, todas y los nuevos 'therians', que necesitan su hábitat. Elba mandó al chihuahua a la cucha... y tal vez necesitan oxígeno de un parque y no aire televisivo", fue una de las tantas frases que compartió en X (antes Twitter).

Lo cierto es que Cinthia se tomó el tiempo para contestar y decidió destrozar a la figura de El Trece: "Si yo no me equivoco, este mensaje me está invitando a irme; si no, no estaría entendiendo porque tengo mi teléfono explotado de preguntas... Este mensaje me da vergüenza".

Cinthia Fernández arremetió contra Moria Casán ¡Se hartó! Cinthia Fernández destrozó a Moria Casán y estalló el escándalo: "Obscena" "La verdad que así no se conduce un equipo, la falta de respeto de la señora Moria Casán es obscena y la pregunta más grande es: ¿qué le hice a Moria Casán?", expresó en otra parte de su descargo la panelista que por ahora no sabe si seguirá en el ciclo.

Captura de pantalla 2026-02-19 145753 La publicación que hizo estallar a Cinthia Fernández. Foto: X / @Moria_Casan. También dejó en claro que la actitud de Moria Casán es un manejo "sin códigos y de no apoyar a su panelista. Conmigo fue muy desagradable y no porque tenga más trayectoria o más nombre me tenga que bancar esta situación", siguió subrayando Cinthia Fernández, dejando en claro su malestar por las declaraciones de quien es la cabeza del equipo.