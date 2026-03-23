Catriel y Paco Amoroso llegan a Mendoza con un show espectacular: fecha y venta de entradas

Los artistas del momento anunciaron su show en la provincia y hay máxima expectativa. En esta nota te contamos todos los detalles.

Catriel y Paco Amoroso son los artistas del momento y en las últimas horas finalmente anunciaron su nueva gira. Mendoza fue elegida una de las provincias donde brindarán su show para presentar Free Spirits, su nuevo álbum.

Tras un año de giras internacionales y luego de consagrarse ganadores en los Premios Grammy, los cantantes llegarán a la provincia con su último disco de estudio. El show se llevará a cabo el próximo 24 de mayo en el Arena Maipú.

Catriel y Paco Amoroso anunciaron su gira para presentar su nuevo álbum Captura de pantalla 2026-03-23 172436 Catriel y Paco Amoroso llegan a Mendoza. Foto: Instagram / @powerplayshows. "Es la primera vez en la que nos embarcamos en una gira tan grande. Completamente propia, tocando en muchos de los teatros y arenas más emblemáticos del mundo. Estamos ensayando mucho y todo está sonando increíble. Disfrutando las canciones nuevas que son las mejores que hicimos", expresaron en su publicación de Instagram.

Cómo adquirir las entradas para el show de Catriel y Paco Amoroso en Mendoza Las venta de entradas tendrán dos etapas. El 26 de marzo a las 10:00 de la mañana se habilitará una preventa exclusiva para los clientes de Banco Macro y estará disponible el beneficio de comprar los tickets hasta en seis cuotas sin interés con tarjeta Visa de Banco Macro.