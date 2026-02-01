Los fuertes posteos de Vicente Viloni que causaron preocupación en sus seguidores: "No puedo más"

Vicente Viloni fue y sigue siendo una de las figuras de 100% Lucha y sus seguidores lo recuerdan siempre por su papel en el programa. En las últimas horas compartió extrañas publicaciones que causaron preocupación.

El máximo referente de la lucha libre en Argentina, publicó una serie de mensajes desgarradores que dan cuenta de un delicado momento personal y de salud mental. Vicente utilizó la red social X (antes Twitter).

La preocupación escaló cuando el ídolo popular, visiblemente afectado, lanzó un pedido desesperado a su comunidad: "Solo me quedan ustedes, no me dejen nunca". Sin embargo, el último mensaje de la serie fue el que más temor generó debido a los errores de tipeo y la contundencia de la frase: "Perdón. No puedo más".

Los preocupantes posteos de Vicente Viloni en redes sociales Vicente Viloni - posteos Preocupación por Vicente Viloni. Foto: X / @porquetendencia. La comunidad de la lucha libre y miles de usuarios en redes sociales se movilizaron para intentar contactar a allegados y familiares de Viloni, solicitando asistencia urgente para el deportista.