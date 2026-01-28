Jorge Rial le dedicó un picante posteo a Javier Milei tras el viaje a Mar del Plata
El periodista compartió una publicación dedicada al presidente quien estuvo en el show de Fátima Flórez y luego en la Derecha Fest.
Javier Milei fue la atracción principal en Mar del Plata durante la jornada del martes 27 de enero. El mandatario cantó junto a Fátima Flórez en su show y además estuvo presente en la Derecha Fest, en la cual participó junto a otros referentes libertarios.
El presidente fue ovacionado en la sala de la obra de su expareja y en la salida vivió un momento de tensión, ya que fue insultado por personas que se encontraban en el exterior del teatro. Varias figuras lo criticaron duramente, como lo hizo Marcela Feudale, y ahora Jorge Rial le dedicó un nuevo posteo.
El conductor de C5N compartió un posteo donde se lo podía ver al jefe de Estado en la Derecha Fest junto a Daniel Scioli. Fue allí que no dejó dudas de lo que opinaba sobre ambas figuras políticas.
El posteo que le dedicó Jorge Rial a Javier Milei
"¿Una foto puede tener olor?", expresó junto a la imagen de Javier Milei y el secretario de Turismo y Ambiente. Luego de esto, la publicación se viralizó y muchos usuarios estuvieron del lado del exconductor de Intrusos y criticaron también la figura del presidente.
Sin embargo, el comunicador por el momento no ha realizado ningún tipo de comentario respecto a lo que fue el show con Fátima Flórez, aunque podría hacerlo en Argenzuela, el programa que conduce en C5N.