El contundente descargo de Fabián Doman tras su repentina salida de A24

El conductor se expresó en redes sociales e informó que no formará parte de la grilla de la señal durante el 2026.

El mundo de la televisión se encuentra en constante movimiento y el 2026 arrancó con muchos cambios. En A24 se preparan para tener un gran año con una grilla renovada y la llegada de Sergio Lapegüe.

Lo que realmente sorprendió a todos fue la inesperada salida de Fabián Doman, el conductor no estará en el canal y realizó un descargo a través de sus distintas redes sociales: "Como muchos colegas ya saben, pero ustedes probablemente no, he sido desvinculado de la programación de A24 en 2026".

"Esa noticia viene acompañada por otra, que quizás explique a la anterior: la opacidad y las anomalías que han acompañado todo el proceso. En el mes diciembre el director del canal, Juan Cruz Ávila, me ofreció la renovación del vínculo para este año, lo que cual fue reconfirmado al día siguiente, en otro encuentro, frente a terceros. En función de esa confirmación, rechacé dos propuestas laborales en televisión", siguió escribiendo.

Luego, agregó: "Está claro que el canal tiene derecho a contratarme o no. Sin embargo, resulta difícil de entender que no se renueve un vínculo cuando el programa "24 Noticias" tuvo buenos niveles de audiencia, el mayor share del prime time del canal, alta venta publicitaria y reiterados reconocimientos internos durante todo el año".