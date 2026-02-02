Luján Suena 2026: Gauchito Club y Pasado Verde hicieron vibrar a 10 mil personas

El furor por Pasado Verde y el cierre explosivo de Gauchito Club sellaron una noche inolvidable en el Multiespacio Cultural.

Gauchito Club cerró el Luján Suena 2026 ante una multitud que no paró de saltar. / Foto: Marcos García

El Luján Suena 2026 bajó el telón de una edición que se recordará por su prolijidad y por la potencia de una escena que no para de crecer. Con una concurrencia que alcanzó las 10.000 personas, según las cifras brindadas por la comuna, el Multiespacio Cultural se transformó en un hormiguero de grupos de amigos y familias que, desde las 16:00, disfrutaron de un predio dinámico con escenarios gemelos, una oferta gastronómica activa y un clima de fiesta que se sintió en cada rincón.

Lujan Suena (11) Unas 10.000 personas lo dejaron todo en el Multiespacio de Luján de Cuyo tras una tarde para el recuerdo. Marcos Garcia / MDZ La hoja de ruta de una noche cargada de momentos icónicos en Luján La acción arrancó temprano con Batos y Rayos Láser encendiendo los motores en los sectores Norte y Sur respectivamente. A medida que el sol caía, la densidad frente a las vallas crecía al ritmo de 1915 y el set hipnótico de Spaghetti Western.

Lujan Suena (2) La organización municipal garantizó un ingreso ordenado y un predio cómodo para las familias. Marcos Garcia / MDZ Uno de los puntos altos de la tarde ocurrió durante la presentación de Paz Carrara, quien invitó a Exe Stocco (Pasado Verde) para un dúo que emocionó a los presentes. El recambio fue constante y prolijo, permitiendo que para las 19:10, Mi Amigo Invencible lograra una conexión total con la audiencia al entonar "Máquina del tiempo".

Lujan Suena Mi Amigo Invencible (18) Mi amigo invencible fue una de las bandas encargadas de dar inicio a la gran tarde lujanina. Marcos Garcia / MDZ La noche mendocina alcanzó su temperatura máxima cuando Koino Yokan e Indios tomaron el mando. Estos últimos desataron coros multitudinarios con himnos como "Tu Geografía", dejando el terreno listo para lo que sería el bloque más fuerte del festival.

Lujan Suena Indios (5) Unas 10.000 personas colmaron el Multiespacio Cultural en una jornada histórica para el indie. Marcos Garcia / MDZ El tramo final fue una demostración de localía pura. Pasado Verde confirmó por qué es la banda del momento: con remeras propias entre la multitud, banderas y un pogo que no dio respiro, el grupo detonó el Escenario Norte con temas como "El Monstruo" y el adelanto "Apuesto Lo que Debo". El ida y vuelta de gentilezas se completó cuando Paz Carrara subió para acompañar en "Post Huracán", cerrando un set eufórico con el clásico "El Plan".