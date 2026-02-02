Luján Suena 2026: Gauchito Club y Pasado Verde hicieron vibrar a 10 mil personas
El furor por Pasado Verde y el cierre explosivo de Gauchito Club sellaron una noche inolvidable en el Multiespacio Cultural.
El Luján Suena 2026 bajó el telón de una edición que se recordará por su prolijidad y por la potencia de una escena que no para de crecer. Con una concurrencia que alcanzó las 10.000 personas, según las cifras brindadas por la comuna, el Multiespacio Cultural se transformó en un hormiguero de grupos de amigos y familias que, desde las 16:00, disfrutaron de un predio dinámico con escenarios gemelos, una oferta gastronómica activa y un clima de fiesta que se sintió en cada rincón.
La hoja de ruta de una noche cargada de momentos icónicos en Luján
La acción arrancó temprano con Batos y Rayos Láser encendiendo los motores en los sectores Norte y Sur respectivamente. A medida que el sol caía, la densidad frente a las vallas crecía al ritmo de 1915 y el set hipnótico de Spaghetti Western.
Uno de los puntos altos de la tarde ocurrió durante la presentación de Paz Carrara, quien invitó a Exe Stocco (Pasado Verde) para un dúo que emocionó a los presentes. El recambio fue constante y prolijo, permitiendo que para las 19:10, Mi Amigo Invencible lograra una conexión total con la audiencia al entonar "Máquina del tiempo".
La noche mendocina alcanzó su temperatura máxima cuando Koino Yokan e Indios tomaron el mando. Estos últimos desataron coros multitudinarios con himnos como "Tu Geografía", dejando el terreno listo para lo que sería el bloque más fuerte del festival.
El tramo final fue una demostración de localía pura. Pasado Verde confirmó por qué es la banda del momento: con remeras propias entre la multitud, banderas y un pogo que no dio respiro, el grupo detonó el Escenario Norte con temas como "El Monstruo" y el adelanto "Apuesto Lo que Debo". El ida y vuelta de gentilezas se completó cuando Paz Carrara subió para acompañar en "Post Huracán", cerrando un set eufórico con el clásico "El Plan".
El broche de oro estuvo a cargo de Gauchito Club a las 22:30. El clásico mendocino no defraudó y desplegó un arsenal de hits como "Encendedor", "Movimiento Astral" y "Vulnerable", haciendo saltar hasta al último asistente. Cuando las luces del predio finalmente se apagaron, quedó en el aire esa sensación de satisfacción que solo dejan los grandes encuentros.