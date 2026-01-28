Fátima Flórez rompió en llanto con Moria Casán tras el show junto a Javier Milei: el video

La artista estuvo en el programa de la conductora de El Trece y no pudo evitar emocionarse.

Fátima Flórez y Javier Milei son los protagonistas del momento más destacado de la temporada de verano en Mar del Plata. La artista y el presidente se reencontraron y fueron aclamados por el público.

Todo ocurrió en el espectáculo que Fátima está brindando junto a Marcelo Polino en La Feliz y la noche culminó con un show de Javier Milei quien interpretó el Rock del Gato mientras su expareja bailaba por el escenario de la espléndida sala.

La actriz estuvo como invitada en el programa de Moria Casán y allí no pudo contener la emoción tras lo sucedido: "Es muy fuerte. Vengo de días con mucha carga, trabajando mucho y vos sabés lo que son las temporadas de verano", le expresó Fátima a la conductora.

Fátima Flórez rompió en llanto tras el show con Javier Milei Fátima Flórez rompió en llanto con Moria Casán tras el show con Javier Milei: el video Luego, agregó: "Yo no quería llorar porque siempre quiero darle alegría a la gente, no quiero victimizarme ni nada y quiero que me vean fuerte, soy una mujer aguerrida pero tengo la sensibilidad a flor de piel".