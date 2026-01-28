¿Se besó a escondidas con Javier Milei? La reacción de Fátima Flórez en televisión que causó furor

En Puro Show le consultaron a la artista si existió un beso con el presidente y el gesto que ella realizó se volvió tendencia.

Fátima Flórez y Javier Milei son, sin lugar a dudas, los personajes del momento luego de lo que fue la presentación de la artista junto al presidente. Todo ocurrió en Mar del Plata y los rumores de un posible beso fuera del escenario comenzaron a crecer fuertemente.

La actriz estuvo en diferentes programas realizando notas y en Puro Show (El Trece) le consultaron sobre cómo vivió el momento, pero también sobre un supuesto beso romántico con Javier Milei.

"Escuchame, Fátima, ayer me llegó un mensaje, te lo digo en la cara porque lo dije recién y quiero que seas protagonista de esta noticia", comenzó diciendo Matías Vázquez, conductor del programa. La información que le llegó es que en el ensayo habrían visto un fogoso beso entre ella y el jefe de Estado.

La reacción de Fátima Flórez cuando le preguntaron si besó a Javier Milei En ese momento se la notó muy incómoda y, a diferencia de otras veces donde ella desmiente los dichos, no pudo decir nada y solo se le dibujó una sonrisa en el rostro. Este gesto evidenció que el rumor puede ser verdad.