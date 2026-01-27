El conductor y periodista opinó de forma tajante sobre la decisión que tomó el presidente de presenciar el espectáculo de su expareja.

Javier Milei se encuentra en estos momentos en Mar del Plata y, por supuesto, llegó al teatro para disfrutar del espectáculo de Fátima Florez. El mandatario estuvo acompañado por una comitiva y se lo notó muy feliz.

En el ingreso a la sala lo recibió su expareja y se fundieron en un gran abrazo que se volvió viral, ya que se habla de una posible reconciliación. En el medio, Baby Etchecopar lo criticó fuertemente y dio las razones de su molestia con el mandatario.

"Yo no le pego a Milei; de hecho, lo voté, pero reflexiono como votante de Milei sobre cosas que me molestan. A Fátima la respeto, la quiero, pero no creo que sea oportuno ir a Mar del Plata a cantar el Rock del Gato con Fátima, a ensayar... Digamos, a boludear", comenzó diciendo.

La dura crítica de Baby Etchecopar a Javier Milei Baby Etchecopar criticó duramente a Javier Milei por ir al show de Fátima Flórez: "A veces no..." Luego, agregó: "Hay una parte del país que se prende fuego, hay gente que se quedó sin casa. A veces no solo hay que serlo, sino parecerlo", sostuvo en el final del mensaje que se publicó en las redes de Radio Rivadavia.