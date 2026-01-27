El mandatario estará en la obra de su expareja y una panelista del canal de la familia lo criticó fuertemente.

Javier Milei se encuentra en estos momentos en Mar del Plata, donde en la noche del lunes realizó una caravana junto a figuras políticas y esta noche dirá presente en el teatro para ver la obra de Fátima Flórez. Esto despertó sorpresa y muchas críticas.

Fue la propia imitadora quien confirmó mediante sus redes sociales que el mandatario será el invitado estelar y cantará una canción junto a él que será nada más y nada menos que "El Rock del Gato". De hecho, en horas del mediodía hicieron una prueba para que todo salga de la mejor manera.

Quien apuntó duramente contra Javier Milei fue una conocida figura de Telefe, se trata de Marixa Balli. La expanelista de LAM estuvo en el programa de Georgina Barbarossa y allí criticó sin filtro al presidente.

Marixma Balli, figura de Telefe, apuntó contra Javier Milei Una figura de Telefe apuntó contra Javier Milei en la previa de su visita a Fátima Flórez: "No deja..." "No deja de ser el presidente, un poco de respeto a la bandera. Me preocupa la Patagonia y tanto canto, te juro que me preocupa", comenzó diciendo la panelista en el ciclo de Telefe. También expresó que "no podemos fingir demencia, la gente está perdiendo sus casas".