Así es el icónico hotel de Mar del Plata donde se hospeda Javier Milei

Javier Milei ya está en Mar del Plata y su primera aparición pública tuvo un formato directo, bien de calle. Pasadas las 20:30, se mostró en el acceso del hotel Hermitage, donde firmó autógrafos, posó para fotos y saludó a la gente que se reunió frente al edificio.

Más tarde, cerca de las 21:30, se trasladó al punto del encuentro convocado por La Libertad Avanza en la esquina de avenida Güemes y Avellaneda, donde se realizó la actividad central.

Javier Milei eligió el hotel Hermitage para hospedarse durante su estadía en Mar del Plata. Este se encuentra en el corazón de la ciudad y, desde que abrió sus puertas en 1943, se convirtió en parte de la historia cultural argentina. Celebridades de todo el mundo eligen hospedarse en sus instalaciones.

En el recorrido lo acompañaron figuras clave del oficialismo. Estuvieron Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, el ministro del Interior Diego Santilli, el armador bonaerense Sebastián Pareja y la diputada Juliana Santillán. En su discurso, el mandatario insistió con dos iniciativas que volvió a poner en primer plano: el proyecto de ley vinculada al régimen penal juvenil y la reforma del Código Penal. También reforzó su mensaje de continuidad del plan de gobierno y prometió sostener el rumbo de cambios durante 2026.

El contacto con los simpatizantes tuvo un componente particular: el Presidente eligió hacer parte del trayecto a pie. Salió desde el hotel, avanzó por tramos entre la gente y luego volvió a subir al vehículo para hablar brevemente. Según el planteo del propio espacio, el objetivo fue agradecer el respaldo recibido en las elecciones legislativas del año pasado y, al mismo tiempo, remarcar los “avances” de la transformación que impulsa el Gobierno. En ese clima se escucharon consignas típicas del repertorio libertario, con referencias a la “casta” y un tono celebratorio que también acompañaron los funcionarios presentes.

Lo que viene: heladería, teatro y convención libertaria

La agenda de este martes en la ciudad incluye una visita a una fábrica de helados y, por la noche, asistencia a una función de “Fátima Universal”, el espectáculo de Fátima Florez. La artista, expareja del Presidente, lo invitó especialmente y el show aparece entre los más convocantes de la temporada. En su propuesta hay guiños que marcan afinidad con ideas del oficialismo y, según contó la propia Florez en una entrevista, existe la posibilidad de que Milei suba al escenario para cantar a pedido del público.

En paralelo, Milei prevé participar de una nueva edición de “Derecha Fest”, un encuentro político que reúne a referentes del universo libertario y conservador argentino. Esta vez, el evento se realizará en el sector de playas del sur de Mar del Plata. La convocatoria fija el inicio a las 19:30, aunque para el “invitado de honor” se espera una aparición cerca de las 23, de acuerdo con la organización.

Mientras el Presidente cumple su agenda pública, el oficialismo también movió piezas en Buenos Aires. Por la mañana se reunió una mesa política encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el foco puesto en ajustar la estrategia parlamentaria para reunir votos. En ese marco, buscarán empujar la reforma laboral y otras iniciativas que ingresaron para debatirse durante el período adicional de febrero. El círculo cercano informó, además, que se ampliará el temario e incorporará el debate por la baja de la edad de imputabilidad, una decisión que el propio Milei celebró en su mensaje en Mar del Plata.